緬甸反政變至少510死 示威者發起「垃圾罷工」

緬甸示威者今天發起新一波抗爭運動，號召在主要路口丟棄垃圾，進行「垃圾罷工」。（路透）

2021/03/30 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍事政變距今已近2月，混亂情勢仍未見好轉，據當地人權組織統計，截至昨天，至少510名平民死在軍隊槍下，當地民眾為死者舉行燭光守夜活動後，今天發起新一波抗爭運動，號召在主要路口丟棄垃圾，進行「垃圾罷工」。

綜合外媒報導，在經歷週六114人喪命、政變後最血腥的一天後，緬甸民眾仍無懼軍警日漸激烈的鎮壓手段，持續上街示威。據人權組織「緬甸援助政治犯協會」（AAPP）統計，昨日又有14人死亡，其中，仰光南達貢區（South Dagon）至少8人死亡。而週六大屠殺的死亡人數也上修到141人。

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目擊者說，軍隊週一以重型機槍掃射，清除示威者用沙包堆建的路障。南達貢一名居民今（30）日表示，昨天一整夜聽到更多槍聲，傷亡人數可能再增。緬甸國營電視台則稱，軍方用「鎮暴武器」驅離破壞人行道「暴力恐怖份子」，過程中僅一人受傷。

另外，緬甸當局昨日在仰光部分區域廣播，呼籲居民正確丟棄垃圾。對此，抗爭者進行公民不服從運動，今日號召民眾在重要十字路口丟棄垃圾，社群媒體上有貼文稱，「這是針對軍政府的垃圾罷工」。

主要抗爭團體之一「民族大罷工委員會」（General Strike Committee of Nationalities）週一發公開信，呼籲少數民族武裝團體協助對抗軍方的「不公平鎮壓」。該呼籲可能受到許多關注，有3個團體今日共同發表公開信，要求軍方停止殺害和平示威者，解決政治爭端。

這3個團體分別緬甸民族民主同盟軍（Myanmar National Democratic Alliance Army）、若開軍（Arakan Army）和德昂民族解放軍（Ta'ang National Liberation Army）。他們警告，如果軍方「繼續殺害人民，我們會與示威者合作反擊。」

國際人權聯盟（FIDH）表示，如果這些武裝團體對軍政府開戰，緬甸可能陷入內戰。

抗爭者進行公民不服從運動，今日號召民眾在重要十字路口丟棄垃圾。（歐新社）

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