「強行捏臉、親吻」 第9名女性公佈照片控紐約州長性騷

維爾是第9名挺身戰出南指控古莫性騷的女性。（美聯社）

2021/03/30 14:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨籍紐約州長古莫（Andrew Cuomo）去年在武漢肺炎疫情中展現領風範，成為全美風雲人物，如今卻深陷隱瞞養老院疫情死亡人數及性騷擾兩大醜聞。繼先後被8名女性指控性騷之後，29日又有一名55歲婦女指控古莫曾在她家門口，在未徵得她同意的情況下捏她的臉並親吻她，且有照片為證！

據《福斯新聞》報導，住在紐約上州的雪莉・維爾（Sherry Vill），29日下午在著名女權律師奧爾雷德（Gloria Allred）陪同下，召開記者會說明當時情況。他回憶，古莫在2017年5月視察受洪水破壞的地區期間，她曾邀請古莫進入住所視察，未料古莫竟把她拉到身上，捧着她的臉，並當她兒子面前強吻其臉頰。

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維爾形容，她當時感到震驚、尷尬和奇怪，而且古莫離開時，還停下來轉身讚揚她「很漂亮」，讓她感到更加不舒服。

維爾提到，古莫在家門外時再次親吻了她的臉頰，當時維爾的兒子拍下照片，證明當時的情況，並在記者會上公佈。

古莫日前將親吻臉頰的行為解釋為一種義大利利的文化習俗。同為義大利裔的維爾表示，「我是義大利人，在我的家中僅有家人之間會親吻臉頰，但是與陌生人不會，特別是在雙方初次見面時。」

事後，她接獲州政府工作人員的郵件，詢問她是否願意參加與州長進行的活動，但郵件中未邀請其家人。後來更收到古莫的簽名信，包含兩張她與古莫握手的照片。她多年來一直為事件感到困擾，但擔憂遭到報復，故保持沉默，卻被鄰居嘲笑為「州長的新女友」。

古莫遭多女性指控性騷擾或做出不當行為，紐約州眾議會議長席斯堤本月12日已授權司法委員會對此展開「彈劾調查」。紐約州議會要彈劾成功，需要獲得眾議會簡單多數及參議會2/3多數通過，上次發生此事是在1913年。

維爾指控古莫曾強吻其臉頰。（影片擷圖）

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