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    中國百度又偷南韓傳統料理 稱蔘雞湯是「廣東粵菜」

    中國和南韓先前才針對泡菜起源起爭議，現在又出現蔘雞湯起源論戰。圖為蔘雞湯。（法新社）

    中國和南韓先前才針對泡菜起源起爭議，現在又出現蔘雞湯起源論戰。圖為蔘雞湯。（法新社）

    2021/03/30 11:00

    〔即時新聞／綜合報導〕中國和南韓時常因為文化風俗起源發生爭論，中國百度百科先曾前聲稱「韓國泡菜相傳是從中國傳入」，引爆中韓網友大論戰，百度百科最後甚至直接鎖定「泡菜」條目，不讓網友自由編輯。而近期韓國網友又發現百度百科將南韓傳統料理「蔘雞湯」解釋為「廣東粵菜湯類家常菜」，再度爆發論戰。

    百度百科目前的「蔘雞湯」條目內容為：「參雞湯是一道以高麗參、童子雞和糯米煲成的中國古老的廣東粵菜湯類家常菜之一，傳至韓國後成為最具代表性的韓國宮中料理之一。」

    根據南韓《韓聯社》報導，南韓誠信女子大學教授徐坰德去年12月曾致函百度百科，針對百度百科在泡菜條目中的爭議內容表達抗議。至於此次的蔘雞湯爭議，徐坰德也致函要求百度百科刪除蔘雞湯條目中的「廣東粵菜湯類家常菜」內容。徐坰德還提到，中國並無參雞湯的海關編碼，韓國蔘雞湯則使用了「1602.32.1010」海關編碼，而海關編碼是在出口商品時確定關稅稅率和自貿協定「原產地」的標準。

    南韓農村振興廳指出，在朝鮮王朝時期的雞肉類菜餚以清燉雞為主，時至日本殖民統治時期，富人階層發明了在清燉雞湯上撒入人參粉的改良做法，現代版參雞湯最早出現於1960年代，在70年代以後逐漸家喻戶曉。

    百度百科將南韓傳統料理「蔘雞湯」解釋為「廣東粵菜湯類家常菜」。（圖擷取自百度百科）

    百度百科將南韓傳統料理「蔘雞湯」解釋為「廣東粵菜湯類家常菜」。（圖擷取自百度百科）

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