中國貨嚴重造假 網友諷：亂喊抵制外國貨的人該清醒了

中國中央電視台點名多家中國知名服飾品牌，指其商品標示嚴重不實，一款圍巾號稱含有96%的羊毛，實際上卻一根羊毛都沒有！（擷取自央視報導畫面）

2021/03/30 06:05

〔國際新聞中心／綜合報導〕在中國官方帶頭鼓動抵制拒用新疆棉花的外國品牌之際，中央電視台點名中國多家知名服飾品牌，指其商品標示嚴重不實，一款圍巾號稱含有96%的羊毛，實際上卻一根羊毛都沒有！網友對此嘲諷道：「這些偽劣產品是讓那些亂喊抵制的人清醒一下了！」

央視CCTV-13新聞頻道28日播出的「每週質量報告」披露，江蘇省市場監督管理局對羽絨衣、羽絨被、圍巾、羊毛衫等冬季用品進行監督抽查，發現羽絨產品的填充物質量、服裝面料的纖維含量等方面，出現「以次充好」、「缺斤短兩」等主要品質問題。

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抽查人員表示，對40批次的圍巾進行檢測後發現，不合格產品在標示纖維含量時，多半將價格便宜的化纖成分，造假標示為羊毛或羊絨等價格更高的原料。有一款圍巾吊牌上標示含有96%的羊毛，實測後卻發現100%都是聚酯纖維，一根羊毛都沒有。

據報導，一件成人羽絨衣標示填充的羽絨為134克，實際測試後發現只有90克，少了將近3分之1。一些羽絨衣不僅充絨量嚴重造假，甚至填充物根本就不是真正的羽絨，而是羽毛粉碎後形成的羽絲，保暖性很差。

不合格兒童羽絨衣的質量更令人瞠目結舌，一件標示含絨量為90%的羽絨衣，實際測試後發現只有3.3%，膨脹近30倍。

報導點名20多個品牌，幾乎都是中國國產品牌，包括七匹狼、雪中飛、百瑞歐、迪昆希、優卡緹、美勒貝爾、小海員等知名品牌。網友對此大嘆：「一根毛也沒有，真是一毛不拔的黑心品牌！」「都說羊毛出在羊身上，現在才知道羊毛都在我身上呀。」「還支持國產貨嗎？沒了國外產品競爭，國產貨會更肆無忌憚！」

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