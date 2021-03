他最開心！ 長賜輪終於自由了 孤獨怪手司機發文曝心聲

先前孤單在船首開挖土壤而暴紅的怪手司機發文直呼,他在航道重啟通行時聽到許多鼓掌聲和口哨聲,對於全球網友對他的感謝,他也開心直呼「不客氣」。(美聯社)

〔即時新聞/綜合報導〕卡住蘇伊士運河長達6天的長榮海運貨櫃輪「長賜輪」,終於在台灣時間29日晚間打直船身與河岸平行,讓這條關鍵貿易航道重啟通行。先前孤單在船首開挖土壤而暴紅的怪手司機也在推特發文訴說心情,直呼航道重啟通行時聽到許多鼓掌聲和口哨聲,對於全球網友對他的感謝,他也開心直呼「不客氣」。

根據蘇伊士運河管理局(Suez Canal Authority)發佈的資訊,卡在蘇伊士運河南端的「長賜輪」終於在擱淺6日後回復正常。長榮海運接獲「長賜輪」船東通報,這艘租船已於台北時間29日晚間21:04 (埃及時間15:04)重新浮起,並在拖船協助下,順利移出原先擱淺的河道,讓蘇伊士運河恢復正常通行。

而先前爆紅的孤獨怪手司機,事後也以推特帳號「那個在蘇伊士運河開怪手的男人」(Guy With The Digger At Suez Canal)發文透露運河重啟通行的心情,他先是貼出「長賜輪」與河岸平行的照片,直呼「太好了!親愛的,去吧!」而當「長賜輪」脫困時他則開心地說,「真是欣慰又開心,到處都是鼓掌聲、口哨聲和歡呼聲」。

而當長賜輪正式啟程往北方移動時,怪手司機也對全球向他致謝的網友回應「不客氣」,開心直呼「下一次,我將會看到長賜輪或其他船隻再度通過蘇伊士運河」。怪手司機也透露,蘇伊士運河堵塞事件的損失,將全部交由船隻的保險公司和航運公司來處理。

針對「長賜輪」終於脫困,長榮海運表示,衷心感謝蘇伊士運河管理局及各界的協助與關心,對於堅守崗位的船員和投入這艘貨輪脫困作業的專業救援團隊與工程人員亦表達誠摯的謝意,經過6天日以繼夜的努力後,終於排除事故,讓這艘貨輪成功脫困。

卡在蘇伊士運河近一週的長榮海運租船長賜輪,於台灣時間29日晚間終於成功脫困,蘇伊士運河也恢復正常通行。(美聯社)

