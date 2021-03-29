武漢肺炎》衣索比亞疫情升慍 明可獲30萬劑中國國藥疫苗

衣索比亞衛生部長塔德賽（圖右持手機扶箱者）透露，明日接收的30萬劑「國藥集團」疫苗，是衣索比亞在COVAX之外拿到的第一批武漢肺炎疫苗。（法新社）

2021/03/29 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞近來的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情有升溫的態勢，但至今只獲得COVAX提供的220萬劑武肺疫苗，明天則會獲得中國「國藥集團」（Sinopharm）交付的另外30萬劑。衣索比亞衛生部長透露，這是該國在COVAX計畫之外獲得的第一批武肺疫苗。

據《路透》報導，衣索比亞近來出現疫情升溫的趨勢。衣索比亞衛生部數據顯示，該國上月的武漢肺炎確診病例數、死亡數分別上升了26%、18%。上週四（25日），非洲疾病管制暨預防中心（CDC）也指出，近1週來，衣索比亞通報新增的確診病例數居非洲各國之冠。

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衣索比亞總人口超過1.1億，並於上月宣布希望今年底能替1/5的國民接種武漢肺炎疫苗。然而，至今他們只透過世界衛生組織（WHO）發起的COVAX疫苗分配計畫，於本月7日獲得220萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

衣索比亞今（29）日則宣布，明（30）日會接收30萬劑中國國營企業「國藥集團」生產的武肺疫苗。衣索比亞衛生部長塔德賽（Lia Tadesse）向《路透》透露，若排除COVAX，這批「國藥集團」疫苗是衣索比亞獲得的第一批武漢肺炎疫苗。

另外，嬌生（Johnson & Johnson）公司也在今日宣布，他們已經同意今年第三季開始向非洲聯盟（African Union，AU）提供高達4億劑武肺疫苗。

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