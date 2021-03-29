官方煽動小粉紅抵制被抓包？ 趙立堅怒回：其心何其毒也！

中國外交部發言人趙立堅（見圖）今（29）日不滿回應，「美國一些人企圖將中國政府與民意割裂對立，其心何其毒也！」（美聯社資料照）

2021/03/29 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕服飾品牌H&M等國際知名大廠拒用新疆「血棉花」，掀起小粉紅抵制潮，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）就抨擊，「國際社會應反對中國以私人企業依賴其市場作為武器的行動，以及扼殺言論自由」。對此，中國外交部發言人趙立堅今（29）日不滿回應，「美國一些人企圖將中國政府與民意割裂對立，其心何其毒也！」

莎琪26日在例行記者會上表示，美方密切關注新疆議題，已經採取強有力行動，防止中國以恐怖侵犯人權的行為從新疆獲利，並停止進口中國透過強迫勞動製成的產品。莎琪並強調，「國際社會應反對中國以私人企業依賴其市場做為武器，扼殺言論自由與阻礙商業道德的作法。」

請繼續往下閱讀...

而中國外交部29日下午舉行例行記者會，有記者提問，針對中國民眾自發抵制拒用新疆棉花的外國企業，美國務院發言人稱，這是由中國政府主導的，對此表示譴責；美白宮新聞秘書稱，中國利用外企對本國市場的依賴，壓制言論自由，請問中方對此有何評論？

對此，發言人趙立堅回應，「我注意到了有關消息。美國一些人不僅把新疆棉花污名化，嚴重損害新疆棉花種植業乃至中國整體經濟利益，還企圖將中國政府與民意割裂對立，其心何其毒也！」

趙立堅宣稱，中方不止一次說過，新疆棉花生產不存在所謂「強迫勞動」；採棉收入高，新疆採棉工都是在平等自願、協商一致基礎上與棉花種植戶簽訂勞動合同，根本不需要搞什麼「強迫」。

趙立堅認為，有些人還指責中國政府煽動民族主義情緒，鼓動民眾抵制外國商品，有關外國企業僅僅一句謊言就拒用新疆棉花，這是一個活生生的反面教材，當然會引發中國民眾的反感與憤怒，這還用得著政府去鼓動和引導嗎？對中國民眾而言，這些人的造謠抹黑，是最好的愛國主義教育。

「吃著中國的飯，還砸著中國的鍋，天下哪有這樣的美事？」趙立堅怒嗆，回到新疆棉花的話題，他要強調，做生意要講究尊重，一面賺著中國消費者的錢，一面對中國抹黑攻擊，損害中國利益，「我們也希望有關企業在華經營合法合規，不要淪為某些政治勢力的工具，更不要挑戰中國民意」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法