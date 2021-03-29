美狠心保母毆打男童致死 父調監視器見驚悚一幕

美國拉斯維加斯1名5歲男童，傳出因不小心尿褲子遭保母痛打狠踹死亡。外媒報導，整個施暴過程剛好被監視器錄下，他的父母看到畫面後相當難過，立即對保母提出告訴。示意圖。（法新社，本報後製）

2021/03/29 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕保母虐童事件層出不窮，許多家長會選擇在家裝監視器，觀看保母的一舉一動。美國拉斯維加斯1名男童，日前因不小心尿褲子，而遭到保母痛打狠踹，最後不幸死亡，外媒報導，整個施暴過程剛好被監視器錄下，男童父母看到畫面後相當難過，立即對保母提出告訴。

綜合外媒報導，這名22歲保母考特尼（Laurren J. Courtney），日前受雇照顧5歲男童裴瑞多（Ryan Peralto）和他的7歲姊姊，沒想到因為她不滿男童尿在褲子上，一氣之下就痛毆男童。

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裴瑞多的父親表示，當時他用手機觀看家中監視器畫面，卻發現兒子一動也不動地躺在沙發上，而考特尼正在清裡地上汙漬，之後對方曾打電話告訴他，小孩生病而且吐血，他回家後發現怎麼叫兒子，他都沒反應，趕緊將人送往醫院，他調閱之前的監視器畫面，才看到保母狠心虐打兒子的過程。

報導指出，裴瑞多送醫檢查後，除了被發現頭部受到重傷，全身上下多處器官也有損傷，經搶救後隔天仍不治。

報導提到，事後考特尼因被控一級謀殺罪、8項與虐兒相關罪名而被捕。她坦承，自己因為不滿男童一天到晚都在尿褲子，一時控制不住情緒，才失手將人毆打致死，此案將於5月18日再次開庭。

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According to court documents, video shows a babysitter kicking and punching a 5-year-old child. https://t.co/popza1H16Z — KTNV 13 Action News （@KTNV） March 25, 2021

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