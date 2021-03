美狠心保母毆打男童致死 父調監視器見驚悚一幕

2021/03/29 16:51

〔即時新聞/綜合報導〕保母虐童事件層出不窮,許多家長會選擇在家裝監視器,觀看保母的一舉一動。美國拉斯維加斯1名男童,日前因不小心尿褲子,而遭到保母痛打狠踹,最後不幸死亡,外媒報導,整個施暴過程剛好被監視器錄下,男童父母看到畫面後相當難過,立即對保母提出告訴。

綜合外媒報導,這名22歲保母考特尼(Laurren J. Courtney),日前受雇照顧5歲男童裴瑞多(Ryan Peralto)和他的7歲姊姊,沒想到因為她不滿男童尿在褲子上,一氣之下就痛毆男童。

裴瑞多的父親表示,當時他用手機觀看家中監視器畫面,卻發現兒子一動也不動地躺在沙發上,而考特尼正在清裡地上汙漬,之後對方曾打電話告訴他,小孩生病而且吐血,他回家後發現怎麼叫兒子,他都沒反應,趕緊將人送往醫院,他調閱之前的監視器畫面,才看到保母狠心虐打兒子的過程。

報導指出,裴瑞多送醫檢查後,除了被發現頭部受到重傷,全身上下多處器官也有損傷,經搶救後隔天仍不治。

報導提到,事後考特尼因被控一級謀殺罪、8項與虐兒相關罪名而被捕。她坦承,自己因為不滿男童一天到晚都在尿褲子,一時控制不住情緒,才失手將人毆打致死,此案將於5月18日再次開庭。

