中國人大傳改香港立法會選制為「432」案 直選席次大幅降低

中國全國人大常委會近日召開會議，內容涉及審議《基本法》附件一和附二，港媒引述消息指立法會的議席將採「432」方案，讓地區直選只占20席，直選席次將大幅降低。圖為香港立法會議場，示意圖。（法新社）

2021/03/29 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大常委會近日召開會議，內容涉及審議《基本法》附件一和附二，港媒引述消息指立法會的議席將採「432」方案，讓地區直選只占20席，直選席次將大幅降低，且部分功能界別的選舉方法也會作出改變，以確保由「愛國者治港」。

《星島日報》報導指出，中國全國人大常委會今明開會，預計將審議修改基本法附件一和附二，分別是訂定行政長官（特首）產生辦法，以及涉及立法會。有消息人士表示，港澳辦副主任張曉明等官員，先前針對完善選舉制度到港聽取意見時，多數意見贊成立法會議席分布採「432」方案，也就是由選委會產生40個議席，功能組別則是占30席，地區直選僅有20席。

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據悉，先前香港立法會議席為70席，其中包含35席由地區直選，另外35席則是功能組別，在此情況下民主派只要取得立法會三分之一或以上的議席，就能在立法會構成「關鍵少數」。

報導也指出，部分功能組別的選舉方法也將有變動，全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，人大常委會將在週一及週二的會議通過具體選舉方案，參選人日後參選須經候選人資格審查委員會一關。劉兆佳認為，組成人數應該不多於十人，有爭議時則採少數服從多數。劉兆佳預估，候選人資格審查委員會的決定，以後將不能再上訴及司法覆核。

劉兆佳還稱，民主派若要參選，應考慮如何轉型，並指民主黨派願意與過去告別、不再聯繫「西方勢力」，證明自己是愛國者，就是是好的開始。

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