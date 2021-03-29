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    美國納許維爾致災性暴雨 至少4人不幸因洪水罹難

    美國納許維爾市上週末降下致災性暴雨，多台汽車泡在氾濫的河水中。（美聯社）

    美國納許維爾市上週末降下致災性暴雨，多台汽車泡在氾濫的河水中。（美聯社）

    2021/03/29 11:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國南部的田納西州首府納許維爾市（Nashville）週末降下暴雨，光是27日就累積了18公分的降雨量，創下歷年以來3月最高的降水紀錄，也導致不少地方發生大範圍洪災，28日洪水稍退後，已發現至少有4人不幸罹難，當地市長也宣布進入全市進入緊急狀態。

    綜合外媒報導，田納西州首府納許維爾市於當地時間上週末降下致災性暴雨，光是週六一天就達18公分，破該市3月降雨量的新高，兩日的總降水量也創下史上第二高，週日洪水稍退後，發現有4人因洪水喪命，市長庫柏（John Cooper）宣布全市進入緊急狀態。

    報導指出，納許維爾大都會區警方德雷克（John Drake ）表示，一名70歲的男性死者在一輛被洪水淹沒的車中尋獲，另一名65歲的死者則是因為車輛撞上涵洞，下車步行後不慎被洪水沖走，另外在郊區的遊民營地則找到了46歲女子和64歲男子的遺體。

    報導提到，週六納什維爾累積了18公分的降水量，僅次於2010年5月1日至2日的累積的34公分，短時間的強降雨導致數條河流泛濫成災，目前當地消防局已救出至少130名因洪水受困的民眾，市長庫柏也說，目前救難人員正與紅十字會合作，積極協助救災。

    一輛白色汽車遭洪水沖刷後擱淺在樹林邊。（美聯社）

    一輛白色汽車遭洪水沖刷後擱淺在樹林邊。（美聯社）

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