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    緬甸軍政府無情鎮壓單日逾百死 12國防長聯合聲明齊譴責

    緬甸軍政府自發動政變以來，民眾積極示威，對抗軍政府，期盼自由民主的歸來。（路透）

    緬甸軍政府自發動政變以來，民眾積極示威，對抗軍政府，期盼自由民主的歸來。（路透）

    2021/03/28 22:38

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸週六（27日）迎來軍人節，發動政變的軍政府昨大肆慶祝慶祝，於首都奈比多閱兵，更在全國超過40個城市展開鎮壓，至少114人遭軍警殺害，成為最血腥一日。對此包括美、英、日、韓等共12個國家的最高軍事長官發表聯合聲明，同聲譴責緬甸軍政府暴行。

    綜合外媒報導，緬甸27日成為政變以來最血腥的一天，造成逾百人喪生，其中更有2名年僅13歲孩子遇害，還有1歲嬰兒中彈。據悉緬甸軍政府26日就預告示威者有「頭部及背部中彈的危險」，沒想到軍人節當天竟真的在各個城市展開鎮壓。

    對此，美國防部27日在官網上表示，除了美國，英國、日本、韓國、澳洲、加拿大、德國、希臘、義大利、丹麥、荷蘭及紐西蘭，共12國國防部長發表聯合聲明，同聲表示「我們譴責緬甸武裝部隊對飛武裝人員使用致命性武器。一支專業的軍隊應當是保護，而不是傷害人民，我們敦促緬甸軍政府停止暴力鎮壓，並致力恢復因其行動而失去緬甸人民的尊重與信任」。

    另外我國外交部今天（28日）也對緬甸軍方血腥鎮壓表達關切及嚴正譴責，並表示支持國際社會對緬甸軍方人士及相關國營企業採取程度不一的制裁措施。

    緬甸軍政府昨日對全國超過40個城市展開鎮壓，造成逾百人死亡。（歐新社）

    緬甸軍政府昨日對全國超過40個城市展開鎮壓，造成逾百人死亡。（歐新社）

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