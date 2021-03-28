兩分支皆瀕危 非洲象面臨絕種危機！

非洲象面臨絕種危機。（路透）

2021/03/28 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕非洲象因為擁有珍貴的象牙，長期以來一直是盜獵者鎖定的目標。儘管非洲象是草原上兇猛的動物之一，但仍不敵盜獵者。目前非洲象的兩個分支物種，皆出現數量大減而瀕臨絕種的狀況。

根據路透報導，定期更新〈瀕危物種紅色名錄〉（Red List）的國際自然保護聯盟（IUCN），將非洲象分為非洲森林象與非洲草原象來觀察族群數量。而IUCN近日發現，在盜獵猖獗與棲地破壞的雙重衝擊之下，兩種象的數量都有明顯減少的趨勢。

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過去31年來，森林象的數量暴跌86%，草原象也在半世紀內少了大約60%。過去還未特別區分非洲象棲息地族群時，這個物種僅屬「易危」（Vulnerable）族群，如今兩者分開來統計，體型較小的森林象的生存危機遠遠超出預期，被列於「極危物種」（Critically endangered）之下，距絕種僅剩一步之遙；至於草原象也好不到哪裡去，被列在「瀕危」（Endangered）等級。

負責IUCN大象領域調查的Kathleen Gobush博士指出，非洲象的類別從易危到瀕危再到極危，代表著這些動物已經離完全絕種不遠，雖非代表明天就會從地表消失，但絕種的風險確實已高了不少。

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