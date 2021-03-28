英主持人反對梅根言論 網友寄死亡威脅給他3個兒子

英國知名主持人摩根（見圖）因批評梅根的言論被迫交出節目主持棒，他的兒子近期竟收到死亡威脅。（歐新社）

2021/03/28 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕英國知名主持人摩根（Piers Morgan）先前在節目上抨擊梅根在專訪中談論的內容，他大喊「我不相信她說的任何一個字」，最後在節目中太過氣憤，而離開錄影現場，導致電視台收到逾萬件的投訴，摩根被迫交出主持棒以平息眾怒。摩根27日向外媒透露，3個兒子竟都收到網友的死亡威脅。

綜合外媒報導，自摩根在節目中道，「我很抱歉，但我不相信她說的任何一個字」、「就算她報天氣給我聽，我也不信」，以此反控梅根攻擊王室，並與主持搭檔貝雷斯佛德（Alex Beresford）在錄影時為此發生言語衝突，憤而離開現場，導致英國媒體監督機構當週收到雪片般的投訴外，摩根及其家人也收到大量酸民的留言，甚至是死亡威脅。

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摩根27日向外媒透露網友的威脅內容，「他們發誓要在兒子的面前殺掉我，而當我死亡後，世界各地都會為之狂歡。」，摩根覺得對兒子們非常不公平，因為他們未曾關注過哈利夫婦，更不用提他們會同意他對梅根的看法。

摩根說，他在節目上的行為的確不妥，但是他不會為此對梅根道歉，因為他根本不相信她說的話。「在一個自由、民主的社會中，應該允許我不相信某些人，並能公開表示我不相信他們，這不就是言論自由的本質嗎？」。

摩根（圖中）的兒子們收到關於父親的死亡威脅。（圖取自spencermorgan IG）

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