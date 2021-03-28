中伊簽署25年戰略協議 伊朗反對民意高喊「中國滾出去」！

中國外交部長王毅（左）與伊朗外交部長查瑞夫（右），27日於伊朗正式簽署「中伊廿五年戰略合作協議」。（美聯社）

2021/03/28 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅與伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif），昨（27）日正式簽署「中伊25年戰略合作協議」。內容涵蓋政治、司法、經濟及能源等議題的合作，但民間反應卻呈現兩極化。當地反中情緒高漲，「#對中國伊朗協議說不」（#No2ChinaIRAccord）在推特上更成為熱門主題標籤。

綜合媒體報導，中國外交部長王毅26日抵達伊朗，商議兩國合作事宜及參加建交50周年活動，27日和伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）、最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的代表兼核談判代表拉里賈尼（Ali Larijani）會面，隨後和伊朗外交部長札里夫簽訂25年合作協議。

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然而這份合作協議的消息在伊朗的民意十分兩極化，支持者認為伊朗此舉能夠緩解美國及西方國家的經濟制裁及壓力；另一方面，伊朗當地其實也存在不少反中情節，反對者擔憂該協議會讓渡太多伊朗利益以換取中國的支持，更有網友在推特上發起「#No2ChinaIRAccord」行動，要中國滾出伊朗。

No agreement with the Mullah dictators of Iran is legitimate and will be crashed by Iranian people immediately after regime change. #CHINA BE WARNED #No2ChinaIRAccord#قرارداد_۲۵_ساله #تغییر#نه_به_جمهوري_اسلامي pic.twitter.com/UwxK8fKQm5 — Ali Ltd.♠♠♠ （@BarAndazAbadani） March 26, 2021

針對中伊25年協議，網友在推特上發起「#No2ChinaIRAccord」行動，要中國滾出伊朗，吸引不少人響應。（圖擷取自推特）

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