中伊簽署25年戰略協議 伊朗反對民意高喊「中國滾出去」！

〔即時新聞/綜合報導〕中國外交部長王毅與伊朗外交部長查瑞夫(Mohammad Javad Zarif),昨(27)日正式簽署「中伊25年戰略合作協議」。內容涵蓋政治、司法、經濟及能源等議題的合作,但民間反應卻呈現兩極化。當地反中情緒高漲,「#對中國伊朗協議說不」(#No2ChinaIRAccord)在推特上更成為熱門主題標籤。

綜合媒體報導,中國外交部長王毅26日抵達伊朗,商議兩國合作事宜及參加建交50周年活動,27日和伊朗總統羅哈尼(Hassan Rouhani)、最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)的代表兼核談判代表拉里賈尼(Ali Larijani)會面,隨後和伊朗外交部長札里夫簽訂25年合作協議。

然而這份合作協議的消息在伊朗的民意十分兩極化,支持者認為伊朗此舉能夠緩解美國及西方國家的經濟制裁及壓力;另一方面,伊朗當地其實也存在不少反中情節,反對者擔憂該協議會讓渡太多伊朗利益以換取中國的支持,更有網友在推特上發起「#No2ChinaIRAccord」行動,要中國滾出伊朗。

No agreement with the Mullah dictators of Iran is legitimate and will be crashed by Iranian people immediately after regime change. #CHINA BE WARNED #No2ChinaIRAccord#قرارداد_۲۵_ساله #تغییر#نه_به_جمهوري_اسلامي pic.twitter.com/UwxK8fKQm5