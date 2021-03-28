殘忍！緬甸軍隊血腥鎮壓殺紅眼 人困輪胎堆被活活燒死

緬甸民眾持續抗議軍政府，仰光的示威民眾站在路障後面。（美聯社）

2021/03/28 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府昨天（27日）在該國軍人節舉行閱兵，同時在各地屠殺抗議人民，至少114人死亡。外媒報導，中部城市曼德勒1位約40歲男子遭軍隊開槍擊中，竟被困在輪胎堆上活活燒死。

綜合外媒報導，緬甸軍隊昨天進入曼德勒的昂梅達贊（Aungmyaythazan）地區，當地民眾用輪胎堆設置路障，用來阻擋軍隊行進。有民眾目擊，軍隊開槍後逮捕1名約40歲男子埃柯（Aye Ko，音譯），後來將人放在輪胎堆上活活燒死。

請繼續往下閱讀...

緬甸媒體《今日緬甸》報導，當地1名自願性質的警衛表示，昨晚先有身分不明的人到當地輪胎堆縱火，其後軍隊進入便開始開槍。這時埃柯離開自己的房子，試圖滅火，其後中彈被捕。當時槍聲不斷，民眾四處逃竄。

目擊民眾對《今日緬甸》說，埃柯被放到輪胎堆的火中，死前還不斷呼喊「母親救我」，而軍隊不斷開槍，沒有人敢救他。

《BBC》也報導，民眾告訴《法新社》記者，鄰居告訴他，埃柯中槍後被投入火堆。緬甸局勢動盪，新聞目前難以求證，但《BBC》引述多間當地媒體報導，軍警曾企圖阻止死者喪禮進行。

據說，埃柯販賣米製飲料維持生計，死後留下4個小孩。

昨天是緬甸軍隊2月1日政變以來，鎮壓民眾最血腥的一天，全國至少造成114人死亡，傷亡清單仍在增加，實際死亡數恐更高。

緬甸曼德勒1名男子據說被鎮壓示威的軍隊開槍擊中後被放在燃燒的輪胎堆上燒死，現場然後剩下的灰燼中，遺體只剩白骨。（圖擷取自推特Yamin Thu）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法