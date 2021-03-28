殘忍！緬甸軍隊血腥鎮壓殺紅眼 人困輪胎堆被活活燒死
〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府昨天（27日）在該國軍人節舉行閱兵，同時在各地屠殺抗議人民，至少114人死亡。外媒報導，中部城市曼德勒1位約40歲男子遭軍隊開槍擊中，竟被困在輪胎堆上活活燒死。
綜合外媒報導，緬甸軍隊昨天進入曼德勒的昂梅達贊（Aungmyaythazan）地區，當地民眾用輪胎堆設置路障，用來阻擋軍隊行進。有民眾目擊，軍隊開槍後逮捕1名約40歲男子埃柯（Aye Ko，音譯），後來將人放在輪胎堆上活活燒死。
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緬甸媒體《今日緬甸》報導，當地1名自願性質的警衛表示，昨晚先有身分不明的人到當地輪胎堆縱火，其後軍隊進入便開始開槍。這時埃柯離開自己的房子，試圖滅火，其後中彈被捕。當時槍聲不斷，民眾四處逃竄。
目擊民眾對《今日緬甸》說，埃柯被放到輪胎堆的火中，死前還不斷呼喊「母親救我」，而軍隊不斷開槍，沒有人敢救他。
《BBC》也報導，民眾告訴《法新社》記者，鄰居告訴他，埃柯中槍後被投入火堆。緬甸局勢動盪，新聞目前難以求證，但《BBC》引述多間當地媒體報導，軍警曾企圖阻止死者喪禮進行。
據說，埃柯販賣米製飲料維持生計，死後留下4個小孩。
昨天是緬甸軍隊2月1日政變以來，鎮壓民眾最血腥的一天，全國至少造成114人死亡，傷亡清單仍在增加，實際死亡數恐更高。