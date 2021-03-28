「大排長榮」成各國衛星打卡熱點 網笑：衛星盃攝影大賽

美國Maxar公司所拍攝的「大排長榮」。（圖翻攝自美國Maxar公司臉書）

2021/03/28 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕長榮海運超大型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）卡在蘇伊士運河，造成全球油氣運輸最繁忙的航道陷入癱瘓，使全球供應鏈遭受連帶影響，油輪運費也上漲將近一倍，目前仍未脫困，各國也紛紛用衛星捕捉「癱瘓畫面」，引發PTT網友笑回「衛星盃攝影大賽」。

由美國Maxar公司拍攝的衛星圖可以看到，長賜號船體幾近打橫地卡在蘇伊士運河，目前還沒脫困，蘇伊士運河管理局負責人雷比（Osama Rabie）則指出，目前已讓船尾及船頭些微移動，但目前無法得知何時會脫淺。

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根據原PO在《PTT》的貼文寫道：「當你犯了一個從太空都看的到的錯」，因為長榮長賜輪受困蘇伊士運河，導致世界各國的衛星都跑去拍照打卡，接著貼出像是美國Maxar、台灣福衛五號、土耳其觀測衛星「Gokturk-1」、法國「airbus space」衛星和中國海絲一號等衛星所捕捉到的畫面。

對此，網友笑回：「讓全宇宙看見台灣」、「美國解析度真高，台灣輸土耳其」、「從太空看見地球的塞子」、「美國根本空拍機的解析度」、「不愧是美帝4K HDR」、「全民公敵是真的」、「另類軍事實力展示」、「衛星盃攝影大賽」、「法國拍的很電影」、「Taiwan can help」。

台灣福衛五號捕捉到的畫面。（圖翻攝自國家太空中心臉書）

土耳其觀測衛星「Gokturk-1」拍攝到的場景。（圖翻攝自PTT）

法國「airbus space」衛星拍到的照片。（圖翻攝自PTT）

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