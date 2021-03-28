為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「大排長榮」成各國衛星打卡熱點 網笑：衛星盃攝影大賽

    美國Maxar公司所拍攝的「大排長榮」。（圖翻攝自美國Maxar公司臉書）

    美國Maxar公司所拍攝的「大排長榮」。（圖翻攝自美國Maxar公司臉書）

    2021/03/28 16:08

    〔即時新聞／綜合報導〕長榮海運超大型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）卡在蘇伊士運河，造成全球油氣運輸最繁忙的航道陷入癱瘓，使全球供應鏈遭受連帶影響，油輪運費也上漲將近一倍，目前仍未脫困，各國也紛紛用衛星捕捉「癱瘓畫面」，引發PTT網友笑回「衛星盃攝影大賽」。

    由美國Maxar公司拍攝的衛星圖可以看到，長賜號船體幾近打橫地卡在蘇伊士運河，目前還沒脫困，蘇伊士運河管理局負責人雷比（Osama Rabie）則指出，目前已讓船尾及船頭些微移動，但目前無法得知何時會脫淺。

    根據原PO在《PTT》的貼文寫道：「當你犯了一個從太空都看的到的錯」，因為長榮長賜輪受困蘇伊士運河，導致世界各國的衛星都跑去拍照打卡，接著貼出像是美國Maxar、台灣福衛五號、土耳其觀測衛星「Gokturk-1」、法國「airbus space」衛星和中國海絲一號等衛星所捕捉到的畫面。

    對此，網友笑回：「讓全宇宙看見台灣」、「美國解析度真高，台灣輸土耳其」、「從太空看見地球的塞子」、「美國根本空拍機的解析度」、「不愧是美帝4K HDR」、「全民公敵是真的」、「另類軍事實力展示」、「衛星盃攝影大賽」、「法國拍的很電影」、「Taiwan can help」。

    台灣福衛五號捕捉到的畫面。（圖翻攝自國家太空中心臉書）

    台灣福衛五號捕捉到的畫面。（圖翻攝自國家太空中心臉書）

    土耳其觀測衛星「Gokturk-1」拍攝到的場景。（圖翻攝自PTT）

    土耳其觀測衛星「Gokturk-1」拍攝到的場景。（圖翻攝自PTT）

    法國「airbus space」衛星拍到的照片。（圖翻攝自PTT）

    法國「airbus space」衛星拍到的照片。（圖翻攝自PTT）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    運河打結20櫃情趣用品也卡關 商家急：沒庫存了
    2021/03/28 12:25

    運河打結20櫃情趣用品也卡關 商家急：沒庫存了
    長賜輪傳移動17公尺 怪手司機：拖船齊鳴笛慶祝
    2021/03/28 09:26

    長賜輪傳移動17公尺 怪手司機：拖船齊鳴笛慶祝

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    蘇伊士運管局宣布好消息！「長賜號」貨輪移動了
    2021/03/27 22:18

    蘇伊士運管局宣布好消息！「長賜號」貨輪移動了
    中國超缺貨櫃！長賜輪擱淺害物流打結 專家曝「4月更糟」
    2021/03/27 21:47

    中國超缺貨櫃！長賜輪擱淺害物流打結 專家曝「4月更糟」

    兩指標挑美股基金
    長榮「長雅輪」煙囪被撞歪 港務公司：未影響台北港營運
    2021/03/27 16:55

    長榮「長雅輪」煙囪被撞歪 港務公司：未影響台北港營運
    國際今日熱門
    中國網友氣炸！ 亞馬遜爆封殺「新疆棉」 相關商品全下架
    2021/03/27 19:50

    中國網友氣炸！ 亞馬遜爆封殺「新疆棉」 相關商品全下架

    「空拍」熱點！全球衛星炫技 搶拍「長賜號卡運河」
    2021/03/27 18:28

    「空拍」熱點！全球衛星炫技 搶拍「長賜號卡運河」

    外星人艦隊來地球？！ 美西夜空出現神祕光束
    2021/03/28 01:26

    外星人艦隊來地球？！ 美西夜空出現神祕光束

    悲劇！他吃餅乾咬到「鑽石」 牙齒慘斷
    2021/03/27 22:19

    悲劇！他吃餅乾咬到「鑽石」 牙齒慘斷

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播