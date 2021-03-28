疫情惡化！烏克蘭武肺住院人數創新高 衛長籲全國持續防疫

烏克蘭武漢肺炎疫情持續惡化，目前已有5052人入院治療，創下歷史新高。（美聯社）

2021/03/28 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷延燒，目前全國已有169萬人確診，3.3萬人因染疫而離世，根據最新數據統計，目前已有5052位民眾入院治療，創下歷史新高，衛生部長史提帕諾夫（Maksym Stepanov）也呼籲民眾持續防疫。

根據《路透》報導，史提帕諾夫於臉書指出，目前因武漢肺炎入院治療的總病患人數已達5052人，相較於3月17日的4887人，增加了465人，入院人數創下歷史新高，且過去一天內新增了1萬1932人確診，203人死亡，疫情相當嚴峻。

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報導指出，烏克蘭於去年底有一波武肺大流行，當時每天的住院人數未超過2000人，但最近幾週住院人數開始持續增加，更在上週創下單日1萬8132人確診，362例死亡的單日新高紀錄。史提帕諾夫認為2月底發現的英國變種病毒和疫情惡化有很大的關聯。

史提帕諾夫也說，因為當時疫苗接種的速度較慢，因此無法有效遏止武肺傳播，目前已有19.7萬烏克蘭人民接種了第一劑疫苗，雖然距離總人口4100萬施打還有不小距離，但會持續努力，另外他也呼籲民眾保持社交距離、戴口罩和勤洗手來防疫。

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烏克蘭衛生部長史提帕諾夫呼籲民眾保持社交距離、戴口罩及勤洗手來防範武漢肺炎大流行。（法新社）

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