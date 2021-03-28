地球四季時間變了！科學家示警：未來夏天恐長達半年

《地球物理研究通訊》的1項最新研究顯示，22世紀的夏天恐長達半年。（美聯社檔案照）

2021/03/28 01:28

〔即時新聞／綜合報導〕發布在《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters）的1項最新研究顯示，目前地球上的夏季的平均時間增加，而春季、冬季與秋季的平均時間均有減少，按此趨勢，未來夏季可能長達半年。

綜合外媒報導，某些環境現象，例如百花早開、候鳥過早地遷徙均與季節時間發生變化有關，該份研究收集北半球1952年至2011年的溫度數據，以了解春、夏、秋、冬四季的平均時間，發現夏季平均時間，在59年內從原本的78天增加為95天，另外3個季節則分別減少了9天。

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根據這些數據推斷，科學家們發現，這種變化與全球暖化有正向關聯，如果無法抑制溫室氣體排放，這種趨勢將繼續下去，地球吸收的熱量將遠超過反射到太空的熱量，人類的健康可能受到負面影響，病毒的存活時間增長，人們將長時間暴露在大量的花粉等過敏原中，蚊子的數量也會增加，對農業和自然環境也存在風險。

科學家認為，以目前的變化速度持續下去，到了本世紀末、2100年起，春季和夏季將比現在早1個月開始，秋季和冬季大概會各晚半個月到來，這會導致22世紀夏季長達半年，冬天將只有2個月，研究最後建議各國政府對農業管理、醫療保健和防災政策進行調整。

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