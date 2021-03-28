新疆棉延燒！Nike長期重金贊助 中國體壇抵制靜悄悄

外商拒用新疆棉在中國引發抵制風暴，面對網友要求與Nike解約，中國足協迄今靜悄悄。Nike是中國足球最大贊助商，圖為21日開訓的中國國家男足隊，也都穿Nike球衣。（中央社資料照）

2021/03/28 14:10

〔中央社〕外商拒用新疆棉在中國引發抵制風暴，全球最大運動品牌Nike也被鎖定。但相對藝人表態抵制，中國體壇迄今靜悄悄，因為Nike是長期以來最大的贊助商，若貿然解約，反重傷自己。

中國抵制拒用新疆棉外商的風波步入第4天，面對網友強烈要求與Nike解約，中國體壇兩大巨頭：中國籃協、中國足協迄今靜悄悄。

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「足球報」官方微博今天早上一度發文稱，新疆棉事件爆發以來，中國足協和職業聯盟籌備組高度關注，並緊急就此事召開了內部會議，對Nike在棉花原料選擇上的錯誤行徑表達了譴責。

報導並稱，對於Nike此番的錯誤行徑，無論是中國足協還是職業聯盟籌備組，都將保留進一步處理與Nike合約的權力。

報導出爐後，愛國網友頓顯亢奮，認為中國足協與Nike解約不遠了，並轉而要求中國籃協表態，還稱現在壓力都落在籃協主席姚明的身上。

不料，「足球報」官方微博沒多久就悄悄撤下報導。中國足協依然保持緘默。

Nike長期贊助中國體壇，可謂坐擁半壁江山。綜合足球報、新浪體育、騰訊網等陸媒此前報導，以足球為例，Nike在2018年與職足中超公司續約10年，現金加產品贊助達人民幣30億元（約新台幣131億元）；中國國家足球隊也在2015年與Nike簽了一份12年10億元的合約。

Nike現在雖然不是中國職籃CBA的贊助商，但2018年也與中國籃協簽了為期10年的贊助合約，金額迄今仍是秘密，中國國家籃球隊也都穿Nike球衣。

Nike對中國籃壇來說，不只是金主。Nike坐擁龐大籃球資源，中國要訓練球員，或與NBA交流，還得向Nike求助。

此外，2020年1月8日，Nike與中國田徑協會提前續約12年，後者迄今也未對新疆棉事件表態。

中國當紅的職籃、職足球星，大多為Nike代言。昨天CBA遼寧對戰吉林隊，中國網友都盯著遼寧隊主力球星郭艾倫，看他是否會拒穿Nike球鞋表態，結果郭艾倫從頭到尾沒亮相，賽後引發議論。

中國多個體育自媒體今天不約而同為郭艾倫打圓場，認為郭艾倫解約的話可能會與籃協的決定背道而馳；不解約繼續穿Nike上場，又會遭到網友和媒體鋪天蓋地的批評，怎麼做都不行。

許多自媒體並暗示，體育界與娛樂界不同，籃協、足協要做這種重大決定，一定要先徵得背後老大哥：中國國家體育總局的同意。

籃球先鋒報記者麥穗豐也強調：「你以為只是一雙鞋，一份代言，其實背後要處理的事情太多了。指望個體站出來承擔一切不現實，還是對相關的球員多點寬容吧，大家都在等上級的態度。」

新浪體育今天分析稱，中國足協當時與Nike簽約的保護性條款，對中國足協是不夠充分的。如果足協的法律專業性足夠，這會兒還需要去考慮自己向支付Nike巨額賠償嗎？應該是向Nike進行巨額索賠。

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