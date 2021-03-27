5歲童也被殺！緬甸慶祝軍人節竟血腥鎮壓 至少64死

緬甸人民無視軍方「頭部及背部中彈」的警告，今天仍走上街頭抗議。（路透）

2021/03/27 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方今天（27日）大肆慶祝緬甸軍人節，在首都奈比多閱兵，老百姓則上街示威，已至少64人遭軍警殺死，包括1位只有5歲的男孩。還有1歲嬰兒也中彈，流亡海外的反軍政府領袖怒轟今天是緬甸軍隊之恥。

綜合外媒報導，緬甸軍政府今天大肆慶祝軍人節，昨晚就在國家電視台發出警告，示威者有「頭部及背部中彈的危險」，試圖阻止人民上街抗議政變。

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《路透》引述緬甸媒體《今日緬甸》（Myanmar Now）報導，今天至少64人身亡。多地目擊到死亡事件，其中，仰光至少7死，曼德勒至少13死。

緬甸軍方總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）今天並未直接提及示威，但他說，「恐怖主義」危害國家秩序與安寧，是不可接受的。

緬甸軍政府近日將示威者描繪為使用汽油彈的暴徒。相較之下，自政變以來，緬甸軍政對抗議血腥鎮壓，「緬甸政治受難者救援聯盟」（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP）截至昨晚統計，至少328示威者死亡，約4分之1死於頭部中彈。

反軍政府的緬甸領袖沙沙（Sasa）醫生昨天表示，今天是緬甸軍隊之恥，「軍方殺死超過300多無辜平民，還在今天慶祝軍人節。」

俄羅斯國防部副部長弗明（Alexander Fomin）今天出席了奈比多的閱兵儀式，他昨天與軍政府進行會議。俄羅斯是少數出席今天活動的國家，目前多國聲明譴責緬甸軍方。

敏昂萊稱，俄羅斯是他「真正的朋友」。

敏昂萊今天也重申，翁山蘇姬的政府未能調查去年選舉的舞弊事件，他說要重新舉辦公正的選舉，但沒有提供細節或時間表。

緬甸軍政府2月1日政變後軟禁翁山蘇姬，她直到今日都未曾在媒體前面露面。

緬甸遭軍方罷黜的國會議員另組「緬甸聯邦議會代表委員會」（CRPH），民眾今上街表達支持。（法新社）

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