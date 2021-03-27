整理捐贈毛衣發現120萬現金！善良女孩歸還失主獲驚喜回報

任職於奧克拉荷馬州中部慈善機構的美國女孩萊辛（Andrea Lessing），在整理捐贈毛衣時發現衣服裡包著4.2萬美元（約新台幣120萬元），善良的她並沒有私吞而是回報上級，最終獲得回報。（圖擷自Goodwill Industries of Central Oklahoma）

2021/03/27 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕好溫暖！美國女孩萊辛（Andrea Lessing）任職於奧克拉荷馬州中部慈善機構（Goodwill Industries of Central Oklahoma），最近她在整理捐贈毛衣時赫然發現衣服裡包了4.2萬美元（約新台幣120萬元），善良的她並沒有獨自私吞，而是回報上級找到捐贈者，最後她的善行也得到回報。

據《福斯新聞》報導，萊辛透露，她當時發現2件舊毛衣裡裹著紙質物品，一開始還以為是書籍之類的東西，沒想到攤開來之後是4.2萬美元的現鈔。

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萊辛說，她個人相信所謂的因果報應（karma），所以不會將這筆錢據為己有。慈善組織隨後透過捐贈物品內的一些文件成功聯繫上捐贈者，沒想到對方也大氣地直接將4.2萬美元捐出來，並指定其中1000美元（約新台幣2.86萬元）要送給萊辛。

奧克拉荷馬州中部慈善機構透露，這是該組織成立85年來員工所發現的最高額現鈔，事實上，在捐贈衣物當中經常可以找到現金，但通常都是5美元（約新台幣143元）、10美元（約新台幣286元）或20美元（約新台幣572元）左右。

毛衣裡包著4.2萬美元現鈔。（圖擷自Goodwill Industries of Central Oklahoma）

捐贈毛衣的民眾大氣將4.2萬美元捐出，並指定將1000美元（約新台幣2.86萬元）送給女孩，圖為主管頒發現金給萊辛。（圖擷自Goodwill Industries of Central Oklahoma）

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