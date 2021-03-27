沒代言人IKEA躲首波抵制 仍難逃中國小粉紅出征

近幾天的微博貼文都超過200條以上的留言洗板，不少人發出「突然發現，宜家（IKEA）又神隱了！」的貼文，要求IKEA表態。圖為上海IKEA。（歐新社）

2021/03/27 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕各大知名品牌因人權疑慮拒用新疆棉遭中國網友抵制，許多藝人也因此結束相關品牌的代言合作，戰火延燒許多國際品牌，連家具品牌IKEA都被點名。網友表示IKEA因未與藝人代言，一開始「成功神隱」沒有遭到大量抵制，但昨日有許多網友注意到IKEA其實也發佈過拒用聲明，因此在微博上展開出征。

從IKEA官方微博 上可知，抵制潮剛爆發時，只有極少數的網友在IKEA的微博留言，不確定IKEA是否曾發表過拒用新疆棉的聲明。不過，26日開始，網友突然將矛頭轉向IKEA，近幾天的微博貼文都超過200條以上的留言洗板，不少人發出「突然發現，宜家（IKEA）又神隱了！」的貼文，要求IKEA表態。

IKEA官方微博這2天湧入大量留言，大半中國網友都是要求「滾出中國市場」，「差點又讓宜家神隱了，H&M就是你們接下來的命運！」、「再也不逛宜家了，你們抵制新疆棉，我抵制你們！」、「以為默不做聲就沒事嗎？別想再躲了！」也有人崩潰表示，「瑞典肉丸在離我遠去」。

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「新疆棉風暴」延燒多日，中國人點名加入國際非營利組織「良好棉花發展協會」（BCI），棉花採購協議的國際品牌，包含NIKE、adidas、PUMA等，全都遭中國人抵制，然而這些都是市占率非常高的鞋子、衣服品牌。

IKEA官方微博遭中國網友出征，要求退出中國市場。（圖擷取自《微博》）

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