如何避免買到「新疆棉」服飾？ 專家教你怎麼看！

中國新疆棉花（見圖）涉及強迫勞動、迫害人權，但一般民眾在網路上購買衣服其實很難查出到底有沒有新疆棉，因此專家特別提供了教學。（路透）

2021/03/27 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆棉花涉及強迫勞動、迫害人權，許多歐美品牌都拒絕使用，雖然可以依照品牌選購不含血汗「新疆棉」的產品，但一般民眾在網路上購買衣服其實很難查出到底有沒有新疆棉，對此，永續時尚供應平台Common Objective專家特別提供了教學。

據《BBC》報導，英國廣播公司的證據顯示，每年有超過50萬名維吾爾人在充滿高壓與威脅的工作條件下摘採棉花，而新疆棉花占中國總產量的85％，在全球棉花使用量裡也達到20％，因此民眾的衣櫃裡很有可能就放著含有新疆棉的衣物。

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通常來講，服飾供應商是向工廠訂製衣物，而服飾工廠又向紡織廠購買紗線，紡織廠又向中間商買入棉花，因此在棉花方面想回溯到生產的地方非常困難，更何況種植棉花的農場多不勝數。

不過，假如紡織廠有通過「道德和永續採購紗線（YESS）」的認證，那麼就可以保證供應鏈中並無強迫勞動。Common Objective專家利薩曼（Clare Lissaman）也透露，假如民眾真的想買到不含新疆棉的產品，可以認明土壤聯盟（Soil Association）或公平貿易（Fairtrade）的標記。

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