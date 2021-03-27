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    更致命！美軍阿帕契秀遠程反裝甲飛彈 命中32公里外靶船

    美軍AH-64E阿帕契直升機加強戰力！近日配備由以色列製造的遠程版本「長釘」反裝甲飛彈（Spike NLOS），並完成一次試射，精準擊中靶船，此項飛彈技術結合，更被外媒指為「將會更加致命」。（圖取自美國空軍官網）

    美軍AH-64E阿帕契直升機加強戰力！近日配備由以色列製造的遠程版本「長釘」反裝甲飛彈（Spike NLOS），並完成一次試射，精準擊中靶船，此項飛彈技術結合，更被外媒指為「將會更加致命」。（圖取自美國空軍官網）

    2021/03/27 10:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍AH-64E阿帕契直升機加強戰力！近日配備由以色列製造的遠程版本「長釘」反裝甲飛彈（Spike NLOS），並完成一次試射，精準擊中靶船，此項飛彈技術結合，更被外媒指為「將會更加致命」。

    綜合外媒報導，美國空軍第96測試聯隊17日於埃格林空軍基地（Eglin AFB）進行一次演示，以配備了「長釘」反裝甲飛彈的AH-64E阿帕契直升機精準命中32公里外的靶船，不過另一個攻擊移動目標的演習，則因為天氣原因取消。

    遠程版本「長釘」反裝甲飛彈號稱最大射程為25公里，彈體相較其他「長釘」反裝甲飛彈的變體大了許多，總重量約為70公斤，由於其可提高攻擊型直升機打擊敵方的準確性，並加強命中移動目標的能力，這次美軍AH-64E阿帕契直升機和遠程版本「長釘」反裝甲飛彈的結合，被外媒指為「更加致命」。

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