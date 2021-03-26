從未公開展出的畫作！梵谷《蒙馬特街景》4.4億元落槌

從未在公眾場合亮相的梵谷畫作《蒙馬特街景》，25日在蘇富比拍賣會以1309萬歐元價格落槌。（法新社檔案照）

2021/03/26 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭後印象派畫家梵谷（Vincent Van Gogh）在1887年春天繪製的《蒙馬特街景》（Scène de rue à Montmartre），完成後從未在公開場合展示過，3月25日登上蘇富比拍賣會，以1309萬歐元（約新台幣4億4122萬元）落槌。

綜合外媒報導，《蒙馬特街景》是梵谷畫作中非常罕見的一系列作品當中的其中1件，該系列作品描繪了法國首都巴黎蒙馬特地區的一座建築「風車磨坊」（Moulin de la Galette），以及如俯瞰山頂、繪製首都景色等畫作，而《蒙馬特街景》的繪製時間為1887年春天。

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報導指出，繪製《蒙馬特街景》的時機點，正是梵谷與他的弟弟西奧．梵谷（Theo Van Gogh）在巴黎合租公寓的那2年，這幅畫在完成後從未在公眾場合亮相過，1920年1名法國收藏家收購畫作後，此畫就僅在該家族中相傳，但該家族上月決定在倫敦、阿姆斯特丹和巴黎展出該幅畫作，並將它拍賣。

《蒙馬特街景》25日登上蘇富比拍賣會，落槌價預計為500萬歐元至800萬歐元之間，最終卻以1309萬歐元成交，遠高於先前估價，創法國藝術品的最高成交價紀錄。

梵谷是表現主義的先驅，並深深影響了20世紀藝術，尤其是野獸派與德國表現主義，其作品如《星夜》、《向日葵》、《有烏鴉的麥田》等，都是全球最知名的藝術作品。儘管他生前窮困潦倒，仍持續創作，過世之後他的作品才開始獲得各界重視，遺留下來的畫作也屢屢在拍賣市場創下高價。

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