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    文革再臨！白毛女等「紅劇」成中共建黨百年重頭戲

    「紅色娘子軍」演繹1930年代海南島的惡霸地主作威作福，婢女吳清華在中共黨員指引下，參加由女戰士組成的紅色娘子軍，解放貧苦大眾的過程。（取自網路）

    「紅色娘子軍」演繹1930年代海南島的惡霸地主作威作福，婢女吳清華在中共黨員指引下，參加由女戰士組成的紅色娘子軍，解放貧苦大眾的過程。（取自網路）

    2021/03/26 06:14

    〔即時新聞／綜合報導〕中共中央宣傳部副部長、文化和旅遊部部長胡和平，23日就中共成立100週年慶祝活動舉行發表會，曾在中國家喻戶曉的歌劇「白毛女」、芭蕾舞劇「紅色娘子軍」等「文化大革命」時期的「經典」紅色題材劇，將成為中共百年黨慶宣傳的重要節目。

    自由亞洲電台（RFA）引述中國學者和民眾報導，依靠暴力起家的中共再次推出紅劇系列，其意圖是宣揚民族仇恨、閉關鎖國，宣揚中共永遠偉大、光榮、正確，同時也為總書記習近平明年在中共第20次全國代表大會（二十大）尋求連任進行輿論造勢。

    胡和平表示，為慶祝中共建黨百年，重溫紅色經典，今年將複排一批經典作品，例如「白毛女」、「紅色娘子軍」、交響合唱「長征組歌」等，以及創作100部不同門類、不同題材的舞台藝術作品，包括歌劇「紅船」、「沂蒙山」，京劇「紅軍故事」，舞劇「永不消逝的電波」等革命歷史題材作品，也有弘揚脫貧攻堅精神的歌劇「扶貧路上」、「新劉三姐」，以及歌頌抗疫精神的話劇「人民至上」等現實題材作品。

    值得注意的是，「白毛女」和「紅色娘子軍」是在文革時期被立為「革命樣板戲」的作品，中共在建黨百年之際重新推出，引發輿論關注。「革命樣板戲」是指1967至1976年間，由中共官方認定一批在文革中定稿，並帶有中共極左政治立場的舞台藝術作品，當時受到「四人幫」毛妻江青強烈推薦。在鄧小平時代的「改革開放」政策下，樣板戲不再受到歡迎，甚至遭到民眾唾棄。

    「白毛女」是在1943年延安「新秧歌運動」時期創作出來的中國第一部新型歌劇，聲稱是受到毛澤東「在延安文藝座談會上的講話」的精神指引，透過主角喜兒的遭遇，描述舊社會農民和地主的矛盾，以及在「三座大山」壓迫下的民族苦難，呈現中國「舊社會把人逼成鬼，新社會把鬼變成人」的主題。

    「紅色娘子軍」則是演繹1930年代海南島的惡霸地主作威作福，婢女吳清華在中共黨員指引下，參加由女戰士組成的紅色娘子軍，解放貧苦大眾的過程。

    對此，江蘇常州時事評論人士張建平25日接受RFA訪問時直指，「這是宣揚仇恨的東西」，當局藉中共建黨百年推出紅劇，是為了增加社會對中共的凝聚力。廣西文史學者張廣勝也指出，文革劇重返中國舞台是倒退的跡象，「現在是大踏步的往回走」，走過去閉關鎖國的那種道路。

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