小鮮肉輸了！國外調查新發現 單身者最愛性愛男伴是大叔

國外1項調查發現，單身人士最喜愛的男性類型並非小鮮肉，而是有著爸爸體型的中年大叔（Dad bods）。（情境照）

2021/03/26 01:00

〔即時新聞／綜合報導〕在歷經了一年多全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行之後，國外1項性感調查顯示，單身人士最喜愛的男性類型並非小鮮肉，而是有著爸爸體型的中年大叔（Dad bods）。

根據《紐約時報》報導，交友網站對2000名不分性別的民眾進行的1項調查顯示，將近有75%的單身人士會選擇中年大叔（Dad bods），喜好程度遠超過其他體型，包括有著堅硬腹肌的男人，「Dating.com」副總裁沙利文（Maria Sullivan）認為，單身人士開始接受更多體型，因為他們知道在疫情期間難以保持體態。

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「Dad bods」一詞是美國流行用語，源自於2015年美國影星李奧納多·狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）被狗仔隊拍到光著上身的模樣，該詞彙指的是體型介於有點肌肉與超重之間的中年男性。

該調查指出，有70%的單身者在疫情流行期間提高身體鍛鍊程度，或在過去幾個月曾經重返健身房，劍指2021年即將到來的「愛之夏」；但該調查也顯示，有20%的單身人士認為戀愛伴侶的「身材類型並不重要」，一般而言，均勻的身材被認為是理想的選擇，沙利文說：「現實生活中的狀況通常卻不是這樣。」

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