為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    小鮮肉輸了！國外調查新發現 單身者最愛性愛男伴是大叔

    國外1項調查發現，單身人士最喜愛的男性類型並非小鮮肉，而是有著爸爸體型的中年大叔（Dad bods）。（情境照）

    國外1項調查發現，單身人士最喜愛的男性類型並非小鮮肉，而是有著爸爸體型的中年大叔（Dad bods）。（情境照）

    2021/03/26 01:00

    〔即時新聞／綜合報導〕在歷經了一年多全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行之後，國外1項性感調查顯示，單身人士最喜愛的男性類型並非小鮮肉，而是有著爸爸體型的中年大叔（Dad bods）。

    根據《紐約時報》報導，交友網站對2000名不分性別的民眾進行的1項調查顯示，將近有75%的單身人士會選擇中年大叔（Dad bods），喜好程度遠超過其他體型，包括有著堅硬腹肌的男人，「Dating.com」副總裁沙利文（Maria Sullivan）認為，單身人士開始接受更多體型，因為他們知道在疫情期間難以保持體態。

    「Dad bods」一詞是美國流行用語，源自於2015年美國影星李奧納多·狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）被狗仔隊拍到光著上身的模樣，該詞彙指的是體型介於有點肌肉與超重之間的中年男性。

    該調查指出，有70%的單身者在疫情流行期間提高身體鍛鍊程度，或在過去幾個月曾經重返健身房，劍指2021年即將到來的「愛之夏」；但該調查也顯示，有20%的單身人士認為戀愛伴侶的「身材類型並不重要」，一般而言，均勻的身材被認為是理想的選擇，沙利文說：「現實生活中的狀況通常卻不是這樣。」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》白宮宣布投入2860億 擴大疫苗接種
    2021/03/25 23:55

    武漢肺炎》白宮宣布投入2860億 擴大疫苗接種
    清明法會取消、大港開唱復辦挨轟雙標 高市府：法會如期舉辦
    2021/03/25 20:53

    清明法會取消、大港開唱復辦挨轟雙標 高市府：法會如期舉辦

    聲寶智慧空調 早販好禮霸氣全送
    取消性愛拙劣描寫獎 英國《文學評論 》：今年人們已過得夠糟了
    2020/12/12 01:09

    取消性愛拙劣描寫獎 英國《文學評論 》：今年人們已過得夠糟了
    武肺造成百萬人失業 「性愛抵房租」暴增
    2020/05/22 21:39

    武肺造成百萬人失業 「性愛抵房租」暴增

    兒童藝術節環形光雕秀 4月先暖身
    疫情大流行封鎖期間 荷蘭政府建議單身人士找性伴侶
    2020/05/16 09:44

    疫情大流行封鎖期間 荷蘭政府建議單身人士找性伴侶
    國際今日熱門
    武漢肺炎》因應國內需求 印度暫停AZ疫苗出口
    2021/03/25 06:49

    武漢肺炎》因應國內需求 印度暫停AZ疫苗出口

    磁北極移動中！科學家：地球磁場170年來已減弱9％
    2021/03/25 06:12

    磁北極移動中！科學家：地球磁場170年來已減弱9％

    布林肯籲北約助抗中國脅迫 重申美國支持盟邦
    2021/03/25 02:12

    布林肯籲北約助抗中國脅迫 重申美國支持盟邦

    無視眾怒 中國續擴南海渚碧礁
    2021/03/25 05:30

    無視眾怒 中國續擴南海渚碧礁

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播