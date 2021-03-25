《王者榮耀》終止與Burberry合作 中國網民猜因新疆棉嗨翻

《王者榮耀》在今日在官方微博發布公告，表示將取消與Burberry合作。（圖擷取自微博）

2021/03/25 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國網友近日因國際知名品牌如H&M、Nike、Adidas、UNIQLO等曾稱「拒用新疆棉花」而號召抵制，不少中國藝人也宣布停止和品牌合作，風暴似乎也燒到遊戲界，中國手遊《王者榮耀》今日突無理由宣布終止與Burberry合作，中國網民都推測與新疆棉花抵制風波有關，紛紛開心表認同，「幹的漂亮」！

H&M過去曾發布聲明指出，因關注到民間社會組織及媒體報告，包含對於新疆少數民族被強迫勞動、宗教歧視的指控，所以不和任何新疆的服裝製造工廠合作，並不從當地採購產品和棉花等原料。

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近日卻被中國網友翻出舊帳，因H&M抵制新疆血汗棉花，遭中國網友強烈抵制，包括同樣身為「良好棉花發展協會」（BCI）成員，Nike、adidas、UNIQLO、Burberry等國際品牌也一一被點名。

中國手遊《王者榮耀》今日突在官方微博發布公告，表示將取消與Burberry合作的角色「瑤」的「自然之靈」新造型及「森海之靈」星傳說造型。雖然《王者榮耀》並未說明任何原因，中國網民紛紛留言：「幹的漂亮」、「支持」、「我買爆」。

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