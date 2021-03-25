為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國駭客用臉書監控在台維吾爾人 台灣民眾恐遭殃

    臉書今天證實，中國駭客利用臉書平台監控住在台灣等地區的海外維吾爾人。（路透）

    臉書今天證實，中國駭客利用臉書平台監控住在台灣等地區的海外維吾爾人。（路透）

    2021/03/25 20:17

    〔中央社〕臉書今天證實，中國駭客利用臉書平台監控住在台灣等地區的海外維吾爾人。業界專家分析，中國駭客入侵越來越積極，值得政府關注，因為同樣手法也可能用在台灣民眾身上。

    社群平台臉書（Facebook）指出，中國駭客在臉書上鎖定曾在中國遭迫害、以穆斯林為主的維吾爾記者、維權和異議人士，並藉惡意軟體連結感染目標對象的裝置進行監控；被鎖定人士低於500個，多半來自中國新疆，但現在主要住在土耳其、哈薩克、美國、敘利亞、澳洲、加拿大等其他國家。

    根據臉書說法，駭客行為絕大多數發生在臉書以外的地方；駭客是利用臉書平台分享連到惡意網站的超連結，而非直接在平台上分享惡意軟體，這個駭客團體利用臉書假帳號偽裝成記者、學生、人權倡議者或維吾爾人，藉此與目標對象建立信任感，並欺騙他們點選惡意連結。

    不願具名的業界人士向中央社記者表示，這次維吾爾人被中國駭客透過社群平台監控的問題，值得政府關注，因為同樣手法也可能用在台灣民眾身上，而且中國駭客現在做法越來越隱蔽、越來越難發現。

    業界人士提到，這次被駭用戶的手機或使用的App都存在漏洞，代表不僅是社群平台，在網路世界很多事情都相連，即使只有一個App或一封電子郵件出問題，就可能導致用戶被完全控制，還未必知情。

    業界人士認為，中國在駭客入侵方面越來越積極，技術手段也越來越強，「其實網路戰爭已經開打了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國駭客散播惡意連結鎖定維吾爾人？臉書：已刪除假帳號
    2021/03/25 08:20

    中國駭客散播惡意連結鎖定維吾爾人？臉書：已刪除假帳號
    中俄駭客網攻延燒 美誓採報復行動
    2021/03/14 05:30

    中俄駭客網攻延燒 美誓採報復行動

    聲寶智慧空調 早販好禮霸氣全送
    微軟疑遭中國駭客攻擊 美議員提法案向外國政府索賠
    2021/03/09 13:44

    微軟疑遭中國駭客攻擊 美議員提法案向外國政府索賠

    兒童藝術節環形光雕秀 4月先暖身
    國際今日熱門
    武漢肺炎》印度發現新變種病毒 病毒株出現雙重突變
    2021/03/24 21:34

    武漢肺炎》印度發現新變種病毒 病毒株出現雙重突變

    武漢肺炎》德國髮夾彎！復活節管制挨批後撤銷 梅克爾道歉
    2021/03/24 22:15

    武漢肺炎》德國髮夾彎！復活節管制挨批後撤銷 梅克爾道歉

    突冒多個Youtuber分享新疆美好生活 人權團體：中共無恥大外宣！
    2021/03/24 20:48

    突冒多個Youtuber分享新疆美好生活 人權團體：中共無恥大外宣！

    華盛頓「國民球場」附近爆持槍劫車1死 歹徒竟是2未成年少女
    2021/03/24 23:24

    華盛頓「國民球場」附近爆持槍劫車1死 歹徒竟是2未成年少女

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播