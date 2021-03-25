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    縮了！ZARA母公司「強迫勞動零容忍」聲明悄悄下架

    西班牙知名服飾品牌颯拉（ZARA）母公司印地紡（Inditex）被發現悄悄將「強迫勞動零容忍」聲明從官網撤除。（彭博檔案照）

    西班牙知名服飾品牌颯拉（ZARA）母公司印地紡（Inditex）被發現悄悄將「強迫勞動零容忍」聲明從官網撤除。（彭博檔案照）

    2021/03/25 21:01

    〔即時新聞／綜合報導〕各國際品牌聲明拒使用新疆棉花，以抗議中國當局強迫維吾爾族勞動，事件在中國社會引發一波抵制風暴，西班牙知名服飾品牌颯拉（ZARA）母公司印地紡（Inditex）被發現悄悄將聲明從官網撤除。

    根據中國《環球時報》報導，許多國際服飾品牌過去相繼抵制新疆代工商品，颯拉（ZARA）母公司印地紡（Inditex）曾經在官方網站發布聲明，強調許多報導指稱中國新疆和其他地區，由維吾爾族人組成的產業鏈中存在「社會和用工弊端」的問題，該公司確認旗下商品均與新疆工廠無關。

    透過Google搜尋「Inditex」、「Xinjiang（新疆）」，還可找到印地紡發布的這篇「對強迫勞動零容忍」（Zero-tolerance approach towards forced labour）聲明，但點擊進入官方網站後卻發現該聲明已經下架，且英語、西班牙語兩個版本的聲明同時消失，此前，該聲明至台灣時間3月24日晚間6點08分還在其官網上。

    透過Google搜尋「Inditex」、「Xinjiang（新疆）」，還可找到印地紡發布的這篇「對強迫勞動零容忍」（Zero-tolerance approach towards forced labour）聲明。（圖取自GOOGLE）

    透過Google搜尋「Inditex」、「Xinjiang（新疆）」，還可找到印地紡發布的這篇「對強迫勞動零容忍」（Zero-tolerance approach towards forced labour）聲明。（圖取自GOOGLE）

    點擊進入官方網站後卻發現該聲明已經下架，且英語、西班牙語兩個版本的聲明同時消失。（圖取自GOOGLE）

    點擊進入官方網站後卻發現該聲明已經下架，且英語、西班牙語兩個版本的聲明同時消失。（圖取自GOOGLE）

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