新疆棉風暴擴大！中國代言人終止品牌合作 台灣4藝人參戰

台灣藝人許光漢、歐陽娜娜、彭于晏、張鈞甯加入中國抵制風暴。（本報合成）

2021/03/25 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國被各國指控迫害新疆維吾爾族、強迫勞動，H&M聲明拒絕使用新疆棉反遭中國民眾抵制，目前戰場持續擴大，各大品牌的中國代言人相繼宣布終止合作，受影響的品牌包括Adidas、Converse、CK、Nike、PUMA等，而台灣藝人彭于晏、許光漢、張鈞甯、歐陽娜娜也參戰。

根據中國《環球時報》報導、《新浪新聞》，中國嘉行星光影視傳媒有限公司今天宣布，中國女演員迪麗熱巴、楊冪決定中止與Adidas品牌的全部合作，「堅決抵制一切造謠欺辱中國的行為！特此聲明！」

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中國TFBOYS成員當中的易烊千璽也透過工作室發表聲明，聲稱堅決抵制任何污名化中國的行為，「即日起，我們終止與Adidas Originals品牌的一切合作。」

中國男演員白敬亭所屬的長興白敬亭影視文化工作室也聲明，即日起解除與Converse品牌的一切合作，「堅決抵制一切污名化祖國的言論與行為，國家尊嚴不容侵犯，堅決維護祖國利益。」

中國歌手張藝興透過東陽橫店張藝興影視工作室聲明指出，對於代言品牌Converse所屬Nike集團、CK所屬PVH集團針對新彊棉花發表不實言論的行為，「我們第一時間進行溝通，要求對此做出說明，並表明態度、明確立場，很遺憾截至目前我們未能溝通一致（達成協議），基於此，張藝興先生決定與Converse品牌終止合作。」

此外，中國男歌手陳偉霆宣布終止與Tommy Hilfiger合作；中國女演員倪妮宣布終止與Uniqlo合作；中國男演員井柏然宣布終止與Uniqlo合作；台灣舔共藝人歐陽娜娜宣布終止與Converse合作；中國歌手陳奕迅宣布終止與Adidas的一切合作；台灣藝人彭于晏宣布終止與Adidas的一切合作；台灣藝人張鈞甯宣布終止與Adidas合作；許光漢終止與PUMA的合作。

台灣藝人許光漢、歐陽娜娜、彭于晏、張鈞甯加入中國抵制風暴。（本報資料照，圖取自微博）

H&M聲明拒絕使用新疆棉反遭中國民眾抵制，目前戰場持續擴大，Adidas、Converse、CK、Nike、Tommy Hilfiger、Uniqlo的中國代言人相繼宣布終止合作。（路透，本報合成）

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