定位曝光！俄軍艦現身蘇伊士灣 被長榮貨船堵住去路了

俄國海軍堅強號護衛艦出現在紅海蘇伊士灣。（法新社檔案照）

2021/03/25 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕長榮海運長賜號貨船週二晚間起堵住埃及蘇伊士運河，有網友在船舶追蹤系統網站發現，1艘俄國軍艦（Russian Warship）就停在運河口外；俄國海軍則指出，有1艘海軍船隻在當地與其他貨船相撞（collided）。

有網友發現，船舶追蹤系統網《Vessel Finder》顯示，在長榮海運長賜號貨船堵住埃及蘇伊士運河後，紅海蘇伊士灣側的長長隊伍當中，出現了1艘俄國堅強號護衛艦（RUSSIAN WARSHIP 545），網友猜測「他們想幹嘛？想用物理解決問題嗎？長榮貨運船員看到俄羅斯軍艦在旁邊會想啥？」

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根據船舶追蹤系統網《FleetMon》報導，俄羅斯海軍司令部指出，1艘要前往地中海的俄國海軍加油船「KOLA」號在23日當天上午，於蘇伊士灣側與剛從新加坡抵達的貨船「ARK ROYAL」發生相撞，當時2艘船都要通過運河，事故過後兩船僅輕微損壞，可以繼續航行，當晚均停泊在蘇伊士安克雷奇港口。

但在23日當晚，長榮海運長賜號貨船就堵住埃及蘇伊士運河，導致當地「塞船」，船舶追蹤系統網《FleetMon》顯示，路過此地的俄國堅強號護衛艦就這樣與俄國海軍加油船「KOLA」號一起被堵在紅海蘇伊士灣側，目前仍在等待通過蘇伊士運河。

俄國海軍加油船「KOLA」號在23日當天上午，於蘇伊士灣側與剛從新加坡抵達的貨船「ARK ROYAL」發生相撞，目前堵在當地無法前往地中海。（圖取自FleetMon）

俄國海軍堅強號護衛艦與海軍加油船「KOLA」號一起被堵在紅海蘇伊士灣。（圖取自FleetMon）

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