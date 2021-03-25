為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    定位曝光！俄軍艦現身蘇伊士灣 被長榮貨船堵住去路了

    俄國海軍堅強號護衛艦出現在紅海蘇伊士灣。（法新社檔案照）

    俄國海軍堅強號護衛艦出現在紅海蘇伊士灣。（法新社檔案照）

    2021/03/25 18:12

    〔即時新聞／綜合報導〕長榮海運長賜號貨船週二晚間起堵住埃及蘇伊士運河，有網友在船舶追蹤系統網站發現，1艘俄國軍艦（Russian Warship）就停在運河口外；俄國海軍則指出，有1艘海軍船隻在當地與其他貨船相撞（collided）。

    有網友發現，船舶追蹤系統網《Vessel Finder》顯示，在長榮海運長賜號貨船堵住埃及蘇伊士運河後，紅海蘇伊士灣側的長長隊伍當中，出現了1艘俄國堅強號護衛艦（RUSSIAN WARSHIP 545），網友猜測「他們想幹嘛？想用物理解決問題嗎？長榮貨運船員看到俄羅斯軍艦在旁邊會想啥？」

    根據船舶追蹤系統網《FleetMon》報導，俄羅斯海軍司令部指出，1艘要前往地中海的俄國海軍加油船「KOLA」號在23日當天上午，於蘇伊士灣側與剛從新加坡抵達的貨船「ARK ROYAL」發生相撞，當時2艘船都要通過運河，事故過後兩船僅輕微損壞，可以繼續航行，當晚均停泊在蘇伊士安克雷奇港口。

    但在23日當晚，長榮海運長賜號貨船就堵住埃及蘇伊士運河，導致當地「塞船」，船舶追蹤系統網《FleetMon》顯示，路過此地的俄國堅強號護衛艦就這樣與俄國海軍加油船「KOLA」號一起被堵在紅海蘇伊士灣側，目前仍在等待通過蘇伊士運河。

    俄國海軍加油船「KOLA」號在23日當天上午，於蘇伊士灣側與剛從新加坡抵達的貨船「ARK ROYAL」發生相撞，目前堵在當地無法前往地中海。（圖取自FleetMon）

    俄國海軍加油船「KOLA」號在23日當天上午，於蘇伊士灣側與剛從新加坡抵達的貨船「ARK ROYAL」發生相撞，目前堵在當地無法前往地中海。（圖取自FleetMon）

    俄國海軍堅強號護衛艦與海軍加油船「KOLA」號一起被堵在紅海蘇伊士灣。（圖取自FleetMon）

    俄國海軍堅強號護衛艦與海軍加油船「KOLA」號一起被堵在紅海蘇伊士灣。（圖取自FleetMon）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    長賜輪船東日本正榮汽船為擱淺事故致歉
    2021/03/25 16:14

    長賜輪船東日本正榮汽船為擱淺事故致歉
    分析師警告：蘇伊士運河塞越久 恐損害LNG市場
    2021/03/25 15:52

    分析師警告：蘇伊士運河塞越久 恐損害LNG市場

    「鄉林恆美」城中度假
    外媒消息稱長賜號部分脫淺 正沿岸線移動中
    2021/03/25 13:40

    外媒消息稱長賜號部分脫淺 正沿岸線移動中
    錯過再等14天！長賜輪脫困最佳時機在週一
    2021/03/25 09:37

    錯過再等14天！長賜輪脫困最佳時機在週一

    兒童藝術節環形光雕秀 4月先暖身
    長榮貨船卡蘇伊士運河卡住全球！網揭船長和「他」慘了
    2021/03/24 21:41

    長榮貨船卡蘇伊士運河卡住全球！網揭船長和「他」慘了
    國際今日熱門
    不是包子！福建小吃當政績 習近平：我以前就是推廣這個
    2021/03/24 19:29

    不是包子！福建小吃當政績 習近平：我以前就是推廣這個 影片

    中歐投資協定審議叫停 華春瑩氣噗噗叫囂！
    2021/03/24 19:06

    中歐投資協定審議叫停 華春瑩氣噗噗叫囂！

    咬傷維安人員被送去受訓 拜登愛犬「少校」回到白宮了
    2021/03/24 20:29

    咬傷維安人員被送去受訓 拜登愛犬「少校」回到白宮了

    英國王室再添丁 女王伊莉莎白二世第10次當曾祖母
    2021/03/24 19:18

    英國王室再添丁 女王伊莉莎白二世第10次當曾祖母

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播