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    「我知道妳骯髒祕密」學長闖學妹宿舍偷跳蛋再要脅約砲

    新加坡國立大學（NUS）日前發生一起學長透過IG追蹤學妹，進而闖入宿舍偷取學妹跳蛋的離譜性騷案件。（法新社）

    新加坡國立大學（NUS）日前發生一起學長透過IG追蹤學妹，進而闖入宿舍偷取學妹跳蛋的離譜性騷案件。（法新社）

    2021/03/25 11:46

    〔即時新聞／綜合報導〕獨居女大生真的要小心！新加坡國立大學（NUS）日前發生一起學長性騷學妹的案件，他在IG上看到學妹，透過打卡紀錄鎖定學妹行蹤後，闖入學妹宿舍偷她的「跳蛋」，還傳訊「我知道妳的骯髒祕密」要脅「約砲」，法院日前開庭審理此案，將於5月宣判。

    根據新加坡媒體《海峽時報》報導，現年27歲的蔡昌榮（Chua Chang Rong）是新加坡國立大學的畢業學長，他長期追蹤同校漂亮學妹的IG，相當愛慕她，雖然在現實生活中不認識學妹，但透過IG知道學妹從2018年12月底到2019年1月中出國旅行，便計劃闖入學妹的宿舍。

    報導提到，蔡昌榮在2019年1月初，透過尾隨另外一名女大生的方式，成功混進了學妹宿舍，因為在IG上也知道學妹的名字，加上學生在宿舍房門不會上鎖，房間通常也都有住宿生的名字，他便透過這些「陰錯陽差」，闖入學妹房間。

    報導也說，寂寞難耐的蔡昌榮，闖入宿舍後如入天堂，把學妹的私人物品全都翻找了一遍，當他看到學妹的「跳蛋」時，更是性慾高漲，精蟲充腦的他便將學妹的情趣用品給偷走，學妹回房之後發現東西不見，以為只是放錯地方，又多買了2個。

    報導指出，2019年7月18日，蔡男食髓知味想「故技重施」，再次闖入宿舍，把上次偷的跳蛋放回去，但看到學妹買了新的跳蛋，竟在宿舍拍照，學妹發現不見的跳蛋又出現了，終於查覺有異報警，也提醒校安人員要多注意校園安全。

    報導也說，因為難以克制自己的性衝動，蔡男4天後以鮑比（Bobby）的假名在Telegram私訊學妹，告訴她：「我知道妳的骯髒祕密（指使用和購買跳蛋）」要求約砲，學妹報警後警方循線找到蔡男，日前法院已開庭審理，此案將於5月宣判。

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