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    批俄打壓異議人士暗殺納瓦尼 加拿大制裁9名俄官員

    針對俄國反對派領袖納瓦尼等批評人士遭當局侵犯人權及噤聲，加拿大今對9名俄羅斯官員進行制裁，這些官員在加拿大擁有的任何資產將被凍結，同時也被禁止前往加拿大。（路透）

    針對俄國反對派領袖納瓦尼等批評人士遭當局侵犯人權及噤聲，加拿大今對9名俄羅斯官員進行制裁，這些官員在加拿大擁有的任何資產將被凍結，同時也被禁止前往加拿大。（路透）

    2021/03/25 08:54

    〔即時新聞／綜合報導〕針對俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）等批評人士遭當局侵犯人權及噤聲，加拿大今制裁9名俄羅斯官員，這些官員在加拿大擁有的任何資產將被凍結，同時也被禁止前往加拿大，加拿大的任何公民或企業也不得對這些俄羅斯官員提供金融方面的服務。

    針對俄羅斯當局打壓異議人士，加拿大外交部週三對9名俄羅斯官員祭出新制裁，並指這些官員嚴重、蓄意侵犯人權，其中也包含對納瓦尼暗殺未遂。加國外交部長賈諾（Marc Garneau）表示，俄羅斯政府多次展現，該國無意尊重自身人民的基本權利，同時也不願正視國際社會提出的關切，但加拿大會持續與合作夥伴對俄羅斯政府進行施壓，持續要求俄國當局無條件釋放被非法居補的納瓦尼以及其支持者，賈諾強調不會對俄羅斯政府嚴重侵犯人權的行為置之不理。

    去年納瓦尼曾公開批評俄羅斯總統普廷，之後就遭人施以神經毒劑，並因中毒一度命危，後在德國接受治療才撿回一命，但其返回俄羅斯後又遭當局拘捕，之後更傳出被關押在莫斯科郊外的「2號流放地」（Penal Colony No.2），納瓦尼表示該處是「真正的集中營」。

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