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    惡劣！中共通緝19歲旅外青年 以其母親安危威脅回國

    目前人在歐洲的中國19歲少年王靖渝，因質疑中共公布的中印邊境衝突死傷人數，遭到「境外通緝」，中共當局不斷以其母親來要脅他回國，近日更告訴他「母親送醫搶救」來當威脅籌碼。（彭博）

    目前人在歐洲的中國19歲少年王靖渝，因質疑中共公布的中印邊境衝突死傷人數，遭到「境外通緝」，中共當局不斷以其母親來要脅他回國，近日更告訴他「母親送醫搶救」來當威脅籌碼。（彭博）

    2021/03/24 16:21

    〔即時新聞／綜合報導〕目前人在歐洲的中國19歲少年王靖渝，因質疑中共公布的中印邊境衝突死傷人數，遭到「境外通緝」，中共當局不斷以其母親來要脅他回國，近日更告訴他「母親送醫搶救」來當威脅籌碼，對此王靖渝表示正在透過法律途徑救父母，並會在4月動身前往美國，不會對中共妥協，將繼續為人權發聲。

    綜合媒體報導，中國19歲少年王靖渝因為質疑中印衝突死傷數，說「解放軍死的好，印度人這件事幹得好」，遭中共以「侮辱詆毀英烈」為由進行通緝，他在海外接受媒體訪問後，更是接獲死亡威脅，還和父母失聯，但他對此毫不畏懼，將著手展開環遊世界的抗議活動。

    近日王靖渝在推特上透露，重慶市警方打電話告知他「母親被送進急診室」，並威脅道「你回不回來自己看著辦，可能就是這幾天的事」，隨後便將王靖渝封鎖，直至王靖渝透過線上聯絡方式，才再度聯繫重慶市警方，並得知自己的母親是在被監視居住的時候，因為頭孢菌素過敏才會送醫急救。

    除此之外，王靖渝更表示被「匪警」以私人手機騷擾，讓他笑說「對所謂的逃犯不敢光明正大打電話，拿著私人手機號碼來打聽位置」。

    王靖渝強調，自己的母親對頭孢菌素、青黴素都沒有過敏現象，他對於重慶警方態度感到充滿威脅性，更覺得母親的生命就掌握在中共警察手裡。他表示，目前正透過法律途徑來營救被威脅的父母，並將在4月前往美國，繼續發聲，「不應該像這樣的邪黨妥協」，更在推特高呼「打倒共產黨，人民得自由」。

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