人權團體檢舉中國央視播放「虛假」資訊 美FCC審查中

英國籍偵探韓飛龍（左）與美國籍華裔妻子虞英曾（右）曾對中國官方媒體表示「很後悔違反中國法律」，圖為兩人2014年8月8日在上海市第一中級人民法院針對涉嫌非法獲取公民個人信息罪案件接受一審後，由警車載送離開。（路透檔案照）

2021/03/24 00:23

〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）上月成功讓中國環球電視網（CGTN）丟掉英國境內廣播牌照，近日又出手，這回鎖定中國中央電視台（CCTV）在美國、加拿大、澳洲境內的廣播權，指控CCTV刻意播放虛假資訊。

指控內容稱，不同國籍人士於中國被拘期間，常被迫在CCTV鏡頭前進行虛假陳述，例如言不由衷自稱悔恨或內疚等，這些畫面遭中方刻意宣傳到世界各地，美國籍華裔女子虞英曾和她的英國籍偵探夫婿韓飛龍即曾在這種情況下表示「很後悔違反中國法律」。

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保護衛士指出，美國規定廣播公司不得「故意歪曲新聞」，美國聯邦通訊委員會（FCC）也認為「操縱新聞或傾向性報導是違反公眾利益極其惡劣的行為」，而CCTV在2013至2019年間播放違規內容不下數十次。

此外，FCC網站明白寫道，雖美國憲法第一修正案不許它干預廣播內容，但若有新聞乃刻意偽造的書面證據，例如「直接知情人士」做證，FCC將介入調查。不過，FCC至今未回覆保護衛士2019年底首次投訴書，現在又接到最新32頁文件，聲稱正審查中。

一月才卸任的美國川普政府，去年6月已點名CCTV是為黨國喉舌的「外國使團」。而據美國非營利組織「自由之家」數據，CCTV製作的各種語言節目，在全美可能有超過九千萬個家庭看得到。

CGTN則是CCTV國際部門，其在英國境內的廣播牌照，上月初已遭英國通訊管理局（Ofcom）撤銷，英方去年7月也引韓飛龍案揚言開罰，指CGTN在2013和2014年曾於英國播放他被迫上電視認罪的影射鏡頭，有違隱私和公正性等法律規定。

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