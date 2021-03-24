悲劇！柳公權「神道碑」在中國西安出土 當場被怪手斬成兩段

書法家柳公權生前撰寫的「神道碑」近日在中國山西省西安市一處工地意外出土。（圖取自中國央視微博）

2021/03/24 00:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國山西省西安市近日出土書法家柳公權生前撰寫的「神道碑」，但出土地點為一處建築工地，該石碑在目擊者面前被嚴重破壞，一輛怪手將石碑斬成了兩段，目前已交文物單位，由考古人員研究中。

柳公權生於唐大曆13年（西元778年），卒於唐咸通六年（西元865年），享壽87歲，曾任官，也是大書法家，懸瘦筆法，自成一格；被後世與書法家顏真卿以「顏柳」並稱，有「顏筋柳骨」之說，傳世相關作品有玄秘塔碑、神策軍碑。

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綜合中國媒體報導，中國陝西省西安市棗園北路的一處工地，17日由工程單位挖出一塊寫著碑文的大石塊，目擊者指出，怪手在施工過程中將石碑斬成兩段，殘碑經過簡易包裹後被吊車運上卡車運往陝西省文物局，該機構連夜找來西安碑林博物館、中國社會科學院考古所等專家進行研究。

陝西省文物局後來證實，該石碑是1200年前柳公權書寫的「神道碑」，是立於墓道前記載死者生平的石碑，碑文撰者為當時宰相王起，筆者為柳公權，墓主是從一品官員楊承和。陝西省文物局表示，兩段石碑已經送至文物庫房，後續將按照《田野考古工作規程》的要求，對現場進行科學勘探，清理及發掘，對石碑按照程序進行修復和保護，官方聲稱「不存在外力挖斷的可能性」。

西安市文物認定專家委員會委員陳根遠指出，「這個石碑價值應該非常非常大，估計（推測）將來應該會被認定為國寶級文物。」初步研判，碑文應書寫於柳公權59歲左右，當時正值「柳體」形成之際，因此含有很高的藝術價值，陳說：「去年出土的顏真卿書丹《羅婉順墓誌》也不能跟它比。」

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