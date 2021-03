驚悚！印度全國卡巴迪賽觀眾席崩塌 上百人受傷

2021/03/23 18:16

〔即時新聞/綜合報導〕超驚悚!印度日前一場卡巴迪賽事發生嚴重意外,現場由木材搭建的觀眾席,在賽事開幕過程中竟承受不住重量崩塌,造成100多名觀眾受傷,其中有至少20多人傷勢嚴重。

綜合印媒報導,印度第47屆全國卡巴迪錦標賽週一(22日)於印度南部城邦泰倫迦納(Telangana)舉行開幕,從現場影片可以看見,體育館內觀眾在觀眾席上熱情歡呼時,看台突然向前倒塌,上百名觀眾頓時被壓在台下,無法動彈。

事發後受傷民眾被緊急送往醫院,此次意外造成100多名觀眾受傷,其中有20多人重傷,至於比賽的裁判及選手則無恙。據悉,事後調查發現看台竟然僅用木材搭建,賽事舉行過程中因為承受不住觀眾重量導致崩塌。但警方表示,具體事發原因還要再調查。

對此,泰倫迦納省長珊達拉拉倫(Tamilisai Soundararajan)表示對這起意外感到相當震驚與遺憾,祝願傷者能夠早日康復。

Several injuries in this horrifying spectator stand collapse during a kabaddi tournament in Suryapet, Telangana. Story on @IndiaToday pic.twitter.com/G91pxnjGkV