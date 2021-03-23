驚悚！印度全國卡巴迪賽觀眾席崩塌 上百人受傷

印度全國卡巴迪錦標賽舉行開幕時，一座觀眾席看台突然倒塌。（圖擷取自推特）

2021/03/23 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕超驚悚！印度日前一場卡巴迪賽事發生嚴重意外，現場由木材搭建的觀眾席，在賽事開幕過程中竟承受不住重量崩塌，造成100多名觀眾受傷，其中有至少20多人傷勢嚴重。

綜合印媒報導，印度第47屆全國卡巴迪錦標賽週一（22日）於印度南部城邦泰倫迦納（Telangana）舉行開幕，從現場影片可以看見，體育館內觀眾在觀眾席上熱情歡呼時，看台突然向前倒塌，上百名觀眾頓時被壓在台下，無法動彈。

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事發後受傷民眾被緊急送往醫院，此次意外造成100多名觀眾受傷，其中有20多人重傷，至於比賽的裁判及選手則無恙。據悉，事後調查發現看台竟然僅用木材搭建，賽事舉行過程中因為承受不住觀眾重量導致崩塌。但警方表示，具體事發原因還要再調查。

對此，泰倫迦納省長珊達拉拉倫（Tamilisai Soundararajan）表示對這起意外感到相當震驚與遺憾，祝願傷者能夠早日康復。

Several injuries in this horrifying spectator stand collapse during a kabaddi tournament in Suryapet, Telangana. Story on @IndiaToday pic.twitter.com/G91pxnjGkV — Shiv Aroor （@ShivAroor） March 23, 2021

此次意外造成100多人受傷，傷者事發後被緊急送往醫院。（圖擷取自推特）

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