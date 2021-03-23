AZ疫苗重症有效性100％、未現血栓？ 美衛生機構質疑數據不全

AZ疫苗公布的最新臨床數據遭到美衛生機構質疑數據不完整。（路透）

2021/03/23 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕英國牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）合作研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，稱在美國一項大型試驗中，發現對於預防武漢肺炎感染的有效性為79%，對重症和住院的有效性更高達100%，不過相關數據遭美衛生機構質疑，「阿斯特捷利康可能將臨床試驗中的過期資訊納入」，對其效力數據提供不完整的看法。

綜合外媒報導，由美國、智利、秘魯進行的第三期臨床試驗共有3萬2449名志願者參加，參與者的年齡涵蓋所有年齡層，結果顯示預防武漢肺炎感染的有效性為79%，對重症和住院的有效性更高達100%；牛津大學表示，試驗結果顯示阿斯特捷利康疫苗是安全和高度有效的。

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而近日阿斯特捷利康疫苗恐有血栓副作用，許多國家接種計畫紛紛喊卡，阿斯特捷利康也委託獨立安全委員會針對血栓副作用進行調查，發現在接受至少一劑疫苗的2萬1583名參與者中，形成血栓的機率並沒有增加，而靜脈竇血栓（cerebral venous sinus thrombosis，CVST）更是沒在這次試驗中發現。

不過這些臨床數據今遭美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）質疑，NIAID表示，美國獨立安全評議委員會（DSMB）對於可能將臨床試驗中的過期資訊納入，恐對其效力提供不完整的數據。

NIAID呼籲阿斯特捷利康與DSMB合作，重新檢視該效力數據，以確保最準確、最新的效力數據能夠盡快公布，目前阿斯特捷利康尚未對此回應。

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