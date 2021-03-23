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    英壯男舉220公斤槓鈴臥推 下秒卻胸肌隆起倒地

    英國23歲的健身運動員萊恩，日前在教練的協助下挑戰220公斤的臥推竟不慎發生意外。（圖翻攝自larrywheels個人IG）

    英國23歲的健身運動員萊恩，日前在教練的協助下挑戰220公斤的臥推竟不慎發生意外。（圖翻攝自larrywheels個人IG）

    2021/03/23 16:22

    〔即時新聞／綜合報導〕做重訓真的要量力而為！英國一名專業的健身運動員萊恩（Ryan Crowley），為了讓自己能有更好的體態和線條，日前在教練的輔助下挑戰了重達220公斤的臥推，未料他突然撐不住重量，右側胸肌斷裂，疼動倒地，所幸送醫手術後已無大礙。

    綜合外媒報導，來自英國23歲的男子萊恩，體態相當健壯精實，他也持續鍛鍊希望能讓自己更加健美，他日前和健身界知名教練惠斯（Larry Wheels）合作拍攝健身影片，挑戰重達220公斤的臥推，沒想到疑似因為負重太強而出了意外。

    報導指出，惠斯及身旁一名穿著螢光背心的教練，準備協助萊恩舉起裝滿槓片的槓齡，只見他使出全身力量想完成一組臥推，未料其右側胸肌疑似因為撐不住強大負重，向中間隆起，讓他大叫一聲後便從舉重椅上滑落地面。

    報導提到，萊恩於21日在IG發文表示，不敢相信臥推發生的意外，他的胸肌完全被撕裂了，祈禱手術順利，不會影響未來的職業健美生涯，從他上傳的照片也可看出，他的右胸肌、腋下和手臂都因受傷而變黑，相當嚇人。

    報倒也說，萊恩昨日已完成手術，因為他的骨頭密度較高，原本預計1小時的手術整整多了3小時才結束，醫師先從骨頭上撕下他的肌腱，再從肌腱上撕下他的肌肉做胸肌重建。因為此次健身意外沒包含在保險，萊恩便發起募款來籌措治療費用，目前已順利募得2.6萬美元（約74萬新台幣），他相當感謝大家的幫忙。

    萊恩的右胸肌、腋下和手臂都因受傷而變黑，相當嚇人。（圖翻攝自larrywheels個人IG）

    萊恩的右胸肌、腋下和手臂都因受傷而變黑，相當嚇人。（圖翻攝自larrywheels個人IG）

    萊恩已於昨日完成胸肌重建手術。（圖翻攝自ryancrowley97個人IG）

    萊恩已於昨日完成胸肌重建手術。（圖翻攝自ryancrowley97個人IG）

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