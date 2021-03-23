軍情動態 反制中國阻美援台 新版戰斧飛彈具反艦功能

美國海軍提康德羅加級飛彈巡洋艦「聖喬治角號」（USS Cape St. George），2003年3月在地中海發射一枚陸攻型戰斧飛彈（TLAM）。（路透檔案照）

2021/03/23 02:45

〔即時新聞／綜合報導〕為了反制中國擴張軍力，美軍王牌武器之一「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈最新第5批次（Block V）已加入反艦功能，可配合海上追蹤系統，追擊位於1000英里（約1600公里）之外的敵方艦艇。英國泰晤士報（The TImes）報導，在美國阻止中國在印太地區取得軍事主導權的部署上，第5批次戰斧飛彈將扮演關鍵角色。

據報導，雷神公司（Raytheon）生產的第5批次戰斧飛彈，估計每枚造價100萬美元（約2800萬台幣），能以每小時550英里（約890公里）的次音速飛行，擊中正以20至30節（時速介乎37至55公里）航行的艦艇。由於電子和導航系統升級，避開敵軍反飛彈雷達干擾的功能獲得強化，射程也比此前的批次更遠，可達1500英里（約2400公里）。

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此外，第5批次的戰斧飛彈也配屬新型彈頭，提升穿透打擊力，分為第5批次a型（Block Va Tomahawk）與b型（Block Vb Tomahawk）。

第5批次戰斧飛彈射程升級的關鍵性，在於中國正部署大批陸基彈道飛彈，包括射程超過1300英里（約2100公里）的「航母殺手」東風-21D飛彈，企圖在台灣海峽等海域爆發衝突時，阻止美軍航空母艦馳援。因此，美國海軍重點部署印太地區，第5批次戰斧飛彈將可發揮震懾敵人的效果，達到維持台海和平的目的。美日兩國的國防首長上週就研議在台海爆發軍事衝突時的應對策略。

戰斧飛彈於1972年由通用動力公司開始研發，1983年服役，是一種可以從陸地、船艦、空中與水面下發射的模組化飛彈，迄今已在實戰中使用超過2300次，最近一次是2018年敘利亞阿塞德政權對平民實施化學武器攻擊，美國前總統川普下令發射66枚戰斧飛彈轟炸敘利亞做為懲罰。戰斧飛彈雖已服役超過30年，但美軍至今僅和英國分享使用。

美國海軍提康德羅加級飛彈巡洋艦「蒙特利號」（USS Monterey）2018年4月發射戰斧飛彈。（路透檔案照）

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