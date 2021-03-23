南海集結220艘施壓菲律賓！中國被問罪竟扯超瞎理由

中國日前在南沙群島九章群礁附近海域集結220艘大型漁船，引發菲律賓不滿。（美聯社）

2021/03/23 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前在南沙群島九章群礁附近海域集結220艘大型漁船，據信船上載有中國海上民兵。菲律賓對此相當不滿，菲國國防部長羅倫沙納就痛批此為挑釁行動，要求中國撤回入侵菲國領土的船隻。然而，中國卻回應辯稱漁民只是在附近避風。

菲律賓因應南海情勢成立的「西菲律賓海國家特遣部隊」20日PO出中國220艘大型漁船集結照片，表示這些漁船7日在牛軛礁附近大舉集結，根本沒有在捕魚，還在夜間打開集魚燈。對此，菲律賓官員認為，這些船隻上的人是中國海上民兵，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）21日痛批這顯然是「軍事化的挑釁行動」，他要求中國立刻召回這些船隻；菲律賓外交部則抗議：「中國船隻的活動侵犯了菲律賓的主權」。

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對此，中國則辯稱，只是因為海況原因，中方一些漁船在牛軛礁附近「避風」。

中國駐菲律賓大使館22日在官方網站發表聲明，表示該館注意到了日前菲律賓就所謂「中國海上民兵船隻在牛軛礁附近聚集」發表的聲明以及有關言論。大使館指出，牛軛礁是中國南沙群島的一部分。長期以來，中方漁船一直在該礁附近海域捕魚。近期由於海況原因，中方一些漁船在牛軛礁附近避風，「這很正常。沒有所謂『中國海上民兵船』，任何無端揣測都是無益的，希望有關方面理性看待」。

中國辯稱，只是因為海況原因，中方一些漁船在牛軛礁附近「避風」。（擷取自中國駐菲律賓大使館網頁）

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