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    楊潔篪變「戰狼」？ 龐皮歐：北京吃定拜登政府軟弱

    美國前國務卿龐皮歐直言，北京吃定拜登政府對中政策軟弱，楊潔篪才敢如此囂張。（法新社）

    美國前國務卿龐皮歐直言，北京吃定拜登政府對中政策軟弱，楊潔篪才敢如此囂張。（法新社）

    2021/03/21 22:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕楊潔篪2017年3月及2018年2月兩度以中國國務委員身分前往華府，求見當時的美國國務卿提勒森，態度低調、謙恭，這次在阿拉斯加的美中外交高層會談，卻從曾經長袖善舞的「老虎楊」變身成「戰狼」。前國務卿龐皮歐20日受訪時直言，北京知道拜登對中方軟弱，面對中方批評又採取退縮態度，導致對方整場會談都咄咄逼人。

    龐皮歐告訴《福斯新聞》（Fox News）主持人漢尼提（Sean Hannity），這次美國有如被中國「上了一課」，現任國務卿布林肯在有關中國對美國人權問題的指控，竟然是「道歉而不是反制對方」，令人不能接受。

    當時楊潔篪以黑人歧視問題，拿美國人權問題大作文章，布林肯承認美國的確有不完美的地方，但一直「公開、透明地面對這些挑戰」。

    龐皮歐說：「聽到這樣說令人感覺難堪，但更重要的是這很危險。當中共察覺到軟弱的時候，他們便會像昨天在安克拉治那樣。他們觀察到（拜登）政府對待伊朗手法、重返《巴黎氣候協定》和重返世衛，他們會欺凌我們，以及在我們身上討好處。」

    龐皮歐強調，美國必須展現領導能力，否則美國「只會陷入麻煩」，「軟弱導致戰爭及敵對」，他認為，中共就是知道拜登政府對中軟弱才會有如此表現。

    漢尼提問龐皮歐，如果他是會談代表會如何做，皮皮歐指中方以黑人歧視問題批評美國民主是「不可理喻」，美國是民主世界的燈塔，中國這樣攻擊簡直是「瘋狂」。

    龐皮歐奧直言，他會以武漢肺炎反擊：「我會反問他們對這個世界做了甚麼，武漢肺炎帶走了數以百萬計性命，數以十億計的財富，他們（美方代表）沒有以這種方式反制對方，是不能接受的。」

    2108年2月，楊潔篪（左）前往華府拜會當時的美國國務卿提勒森。（美聯社資料照）

    2108年2月，楊潔篪（左）前往華府拜會當時的美國國務卿提勒森。（美聯社資料照）

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