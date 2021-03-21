胡錫進怒轟美日「狼狽為奸」 放話中俄聯手日本別想「掀大浪」

胡錫進（見圖）抨擊「美日2+2」會談的共同聲明，稱是「狼狽為奸」。（彭博）

2021/03/21 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕美日雙方本月16日舉行「美日安全保障協議委員會」（美日2+2會談），會後發布聯合聲明強調「維護台海穩定」及「聯手抗中」等立場。隨後，18日美韓舉行「2+2會談」，19日美中在阿拉斯加舉行外交高層會談；中共喉舌《環球時報》總編輯胡錫進20日晚間才針對美日2+2會談發文，抨擊日本與美國「狼狽為奸」，還放話中俄若聯手，日本沒什麼「掀大浪」的機會。

美日外交及國防首長16日發表共同聲明，強調「維持台灣海峽和平穩定的重要性」及「反對中國企圖片面改變東海與南海現狀」等立場，引起中方強烈不滿。中外交部發言人趙立堅事後更怒批美日兩國「狼狽為奸」。

請繼續往下閱讀...

而胡錫進20日晚間透過微信公眾號「胡錫進觀察」發文，稱美外長布林肯（Anthony Blinken）及防長奧斯汀（Lloyd Austin III）的亞洲行，只有日本願意配合美國，「這就是美國在亞洲構建『反華同盟』的質量。把亞洲動員起來一起圍堵中國，這是美國做夢。看看東盟（東南亞國協），哪個國家會與美國簽日本那樣的聲明？」

接著胡錫進抨擊日本，「一邊強化日美同盟、確保日美共同對華保持戰略優勢，一邊又想改善同中國的關係上，玩一種它認為的平衡，患得患失。這一次中國外交部發言人斥其與美國『狼狽為奸』、『引狼入室』，老胡認為罵得好。東京的確乾了損害中國的事情。」。

他最後又宣稱，「日本比韓國強大，其外交策略卻比首爾要愚蠢得多。它這樣下去等於是往戰略死胡同里鑽，既得罪中國，也會失去在美國面前維護自己利益的槓桿。已經強大起來的中國沒什麼可怕日本的，更何況中俄兩國戰略聯手，日本不會有在東北亞掀大浪的任何機會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法