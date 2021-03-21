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    楊潔篪被王毅派系爆醜聞！上班看A片 反美卻送女兒讀美名校

    中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（美聯社資料照）

    中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（美聯社資料照）

    2021/03/21 12:45

    〔編譯陳成良／綜合報導〕3月18日，美中高層會談首日，中共中央外事辦公室主任楊潔篪在會議「開場白」時突襲美方，開罵17分鐘，令國際輿論譁然，隨後楊潔篪以往醜聞也被網友翻出，包括口頭反美卻把女兒送美國讀名校還拿全額獎學金，以及曾被外長王毅的派系舉報假學歷、在辦公室看色情片等玩忽職守行為。

    3月20日，推特帳號「陳塘關」發文稱：「楊潔篪、王毅在阿拉斯加演戲，作秀製造反美火藥味給國內小粉看的，他們倆都是為了保飯碗，內裡鬥的厲害呢！」

    文中引述香港《前哨》雜誌2018年4月號的報導披露，中國外交系統派系山頭林立，以王毅爲首的北二外（北京第二外國語學院）派，曾向中央政治局舉報楊潔篪「不務正業，玩忽職守，在辦公室觀看西方電影、電視路像（錄影），有愛情片，也有色情片。」

    此外，也有網友在推特爆料說：「一位叫楊家樂的黨國千金小姐，進了美國的耶魯大學，而且拿了全獎。作為一個外國人，拿全獎讀耶魯比登天還難。而且她的中學也是讀最昂貴的西德威爾私立學校（Sidwell Friends School）。這個女生就是這麼幸運，只因她有一個好爸爸——中共黨官楊潔篪。」

    有網友隨即查出，這是海外華文媒體《外參》雜誌2011年的相關報導，並質疑時任中國外長的楊潔篪用什麽換來女兒全獎讀耶魯，還跟美國前總統歐巴馬的千金就讀同一所明星中學。

    楊潔篪早年就有負面傳聞。港媒《爭鳴》雜誌2014年1月號曾報導，楊潔篪曾向中共中央作了瀆職檢查，承認任期內放任腐敗，違規事件不斷發生，部門黨紀、政紀渙散、作風墮落等，提出引咎辭職。不過，隨著習近平近年升高對外擴張聲勢，北京大打戰狼外交之際，楊潔篪憑藉賣力表忠，重獲重用。

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