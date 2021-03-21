中網全怒了！解放軍女軍官勾人夫 高調嗆原配當小三「我有爽呀」

中國人民解放軍軍二代女軍官沈靜雯，被指與同部隊顧姓男軍官發生婚外情，還高調威脅顧某原配。（取自網路）

2021/03/21 06:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民解放軍軍眷袁姓女醫生，近日透過網路公開舉報，指其在解放軍73181部隊上海駐地服役的丈夫顧某，和同部隊年輕女軍官沈某發生婚外情，但她向部隊長官舉報後，由於該名女軍官的父親疑似退役高階軍官，部隊並未嚴肅處理。直到此事引發關注，該部隊19日公開才聲稱，已對發生婚外情的兩人做黨紀處分，並調離原職。

綜合中國和香港媒體報導，袁女本月12日在網路爆料，稱她和丈夫顧炎於2016年結婚，育有1子今年4歲；由於受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，軍隊封鎖8個月，顧某在這段期間不曾回家，竟與同部隊的沈靜雯發生婚外情。

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袁女聲稱，丈夫起初不承認發生婚外情，但沈女主動聯繫她，威脅她必須和丈夫離婚，否則將對她和兒子展開報復。袁女因此到部隊找領導投訴，卻未獲得妥善處理；她又向軍委紀律檢查部門寫信，顧某起初答應結束婚外情，不料袁女卻收到法院寄來顧某要求離婚的起訴書。

袁女拒絕離婚，再找部隊領導投訴，顧某同意不再離婚，但沈女又威脅顧某必須和她離婚。在走投無路下，袁女決定將此事在「微博」公開。有網友爆料，沈女的父親是原駐蘇州解放軍裝甲旅政治委員，退役後在蘇州退役軍人事務局擔任副局長；沈女完全不以當「小三」為恥，多次威脅袁女要她和丈夫離婚。據稱袁女在此壓力下已同意離婚。

袁女指稱，沈女長期在微博發文曬恩愛，還詛咒其子並辱罵她，甚至直接威脅她家人和朋友，顧炎則多次家暴令其送醫。顧某與沈女還將電話直播內容給袁女看，袁女嘲笑沈女「被白嫖了」，對方三字經連珠砲般反駁「我有爽呀」。

此事在網路上引發熱議，但由於涉及軍紀影響解放軍形象，貼文不斷被刪。73181部隊19日終於透過網路證實，部隊在去年10月接獲袁女投訴，調查後對涉及「生活紀律」問題的2名軍人予以黨紀處分，並調離原職務。在此事被公開後，部隊再對相關各方進行「溝通協調」，還強調對個別違反社會公德、家庭美德和個人道德的行為，部隊必定依法依規嚴肅處理，絕不姑息。

據稱解放軍73181部隊即東部戰區陸軍第72集團軍72特種作戰旅，總部位於上海黃埔區。

據稱截止21日凌晨，在微博上關於「顧炎沈靜雯」的標籤已吸引10.6億人關注，卻上不了熱搜。網友大罵：「沈靜雯說話談吐像個低能兒，行為上像個軍妓，國家沒人了麼，這樣的品種也能進部隊，還能當上部隊領導？誰給她一路開的綠燈？是不是應該一起出來受罰？？？還有，對她進行調離工作崗位是什麼處罰？給她撓癢癢嗎？？？」

原配與小三對話電話錄音：

中國人民解放軍最強小三沈靜雯。（取自網路）

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