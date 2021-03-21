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    川普預言成真！外媒爆拜登上任後 CNN收視率慘跌

    外媒觀察發現，拜登上任後，CNN平均每天減少約100萬名觀眾。（路透檔案照）

    外媒觀察發現，拜登上任後，CNN平均每天減少約100萬名觀眾。（路透檔案照）

    2021/03/21 00:30

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普曾於2017年指出，一旦他離開白宮，「所有形式的媒體都會崩潰」，因為「沒有我，他們的收視率就會下降」，外媒觀察指出，美國《CNN》（有線電視新聞網）在拜登上任後收視率慘跌，每晚平均減少約100萬名觀眾。

    根據《華盛頓自由燈塔》報導，川普於2016年獲得共和黨提名後，美國新聞產業相關活動相當活躍，現在拜登時代來臨，對主流媒體而言形同災難，在他就職後的幾週內，《彭博》與《哈芬登郵報》宣布大規模裁員，而美國《CNN》也遭受重創，收視率不斷下滑。

    《每日郵報》報導，從2020年11月至目前為止，《CNN》24-54歲年齡層的閱聽眾人數下降了47%，美國2020大選投票日至今年1月20日，CNN黃金時段平均每天有250萬名收視者，拜登上任之後，平均每晚都減少100萬名觀眾，雖然川普今年2月進行彈劾審判時收視率短暫提升，但在川普被宣判無罪後就立即跳水。

    此外，《CNN》白天24-54歲年齡層的閱聽眾人數也下降44%，已經被《福斯新聞》超越，截至本週，CNN在黃金時段的收視率也已經落後於《MSNBC》

    《華盛頓自由燈塔》報導指出，《CNN》現在的策略是追打《福斯新聞》主持人卡爾森（Tucker Carlson）的報導，將卡爾森稱作「新川普」；而《福斯新聞》則是持續追蹤民主黨紐約州長古莫（Andrew Cuomo）的性騷擾案，以及加州州長紐森（Gavin Newsom）的一連串醜聞，順帶報導拜登上任後發生「前所未有的邊境危機」。

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