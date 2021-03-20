畫面曝光！宮城近海規模7.2地震 仙台強晃超過30秒

日本宮城近海爆規模7.2地震，仙台市攝影機拍到天搖地晃。（圖取自NHK）

2021/03/20 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本東北近海處在今（20）日日本晚間6點9分（台灣時間下午5點9分），發生芮氏規模7.2的地震，當局已經發布海嘯警報，目前有7條新幹線全數延誤或停駛，日本NHK貼出仙台強晃超過30秒影片，網友也在臉書回報多處停電，也公布驚人的天搖地晃影片。

根據日本《YAHOO》「新幹線營運訊息」顯示，東北新幹線、山形新幹線、秋田新幹線、北陸新幹線、北海道新幹線、東海道新幹線、山陽新幹線各班次列車全數延誤或暫停營運；許多日本網友透過回報系統指出，許多列車發生停電停在軌道上，月台上的乘客也無法上車。

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根據《日本廣播協會》（NHK）報導，宮城縣的震度達到「5強」，地震發生時仙台市當地攝影機拍到一陣天搖地晃，搖晃時間超過30秒，景象相當駭人。

而許多日本網友也紛紛在推特貼出地震發生時的影片，有家庭主婦當時正放著洗澡水，浴缸裡面的水劇烈搖晃；也有許多中老年人在運動中心放鬆休閒，天花板的吊燈也大幅搖擺；更有超市內的消費者見到商品貨架劇烈震動感到相當驚恐。

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