美白宮開除5名曾吸大麻職員 驚爆副總統賀錦麗也曾呼麻

美國白宮開除5名曾吸食大麻的職員，但副總統賀錦麗被翻出過去也曾呼麻。（歐新社）

2021/03/20 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮開除5名曾吸食大麻的職員，但現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）被翻出過去也曾呼麻，引起美國網友議論紛紛。

據《福斯新聞》報導，2019年，時任參議員的賀錦麗支持大麻合法化，期間接受知名電台主持人安吉拉·伊（Angela Yee）和查拉曼（Charlamagne tha God）的專訪，在全國性的廣播節目上承認自己大學時抽過大麻。

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賀錦麗當時表示，「我有抽過（大麻），然後我吸進去了，我確實吸進去了。」賀錦麗說，大麻能帶給很多人帶來快樂，世界上還需要更多的快樂。

雖然副總統有呼麻歷史，但白宮在總統拜登上任後仍開除5名吸過大麻的員工，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，裁掉這些人的原因在於聯邦法律上抽大麻仍然是非法的。

不過，莎琪也透露目前拜登政府已修改政策，確保過去抽過大麻的職員或求職人員不會被取消工作資格。莎琪指出，之後將以個案審查的方式檢查白宮職員，若曾使用有限大麻且職位並不需要安全標準的話，那麼就不會被開除。

美國網友對此相當不解，因為按照白宮的說法，可以推論出假如員工之前有抽過大麻又位於需要安全標準的職位，那麼就會面臨開除的處境，「同樣的規定不適用於副總統嗎？」對此，也有網友認為賀錦麗是當選就任，而非被主管機關進用，因此光就大麻一事無法對賀錦麗造成影響。

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