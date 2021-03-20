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    15萬就能當島主！山海包圍、古堡相伴 蘇格蘭夢幻小島拍賣

    英國一間物業拍賣行近日將一座美麗的蘇格蘭小島上架，底價僅8萬英鎊（約合新台幣315萬），標榜買家可用極低廉的價格，獲得「0感染率」的淨土。（擷取自Future Property）

    英國一間物業拍賣行近日將一座美麗的蘇格蘭小島上架，底價僅8萬英鎊（約合新台幣315萬），標榜買家可用極低廉的價格，獲得「0感染率」的淨土。（擷取自Future Property）

    2021/03/20 14:33

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，全球人民處於不同程度的隔離狀態下，英國一間物業拍賣行近日將一座美麗的蘇格蘭小島上架，底價僅8萬英鎊（約合新台幣315萬），預估最終成交價只要15萬至20萬英鎊（約合新台幣600至800萬元），標榜買家可用極低廉的價格，獲得「0感染率」的淨土。

    根據《CNN》報導，這座正在架上開放競標的小島名為鹿島，位於蘇格蘭高地鄰近西海岸的莫德特湖中，清澈的湖水將小島團團包圍。小島面積約11英畝，在過去500年間，島上從未有人類居住，附近除了一座古堡，幾乎沒有任何人類活動的痕跡。

    鹿島所在位置離海洋很近，屬於半鹹水的河口生態系，生物相當豐富，常造訪島嶼的有紅松鼠、海豹與海豚。

    拍賣行「未來財產」（Future Property）物業經理麥克盧斯基（Stephen McCluskey）表示，這座島嶼前任主人是一個古老的家族，擁有該島長達500年之久，近期才決定將其放上拍賣架。

    麥克盧斯基介紹，鹿島上一直以來都沒有興建過任何人類建築物，目前的狀態也是如此，基本上就是滿滿的岩石與樹木，但他也補充道，該島可規劃作停泊小艇的休憩基地，只要經過當局許可便可動工興建。

    麥克盧斯基預估，這座島最終的售價將在15萬至20萬英鎊，他說，在很多地方，這筆錢連一間公寓都買不起，「但在這裡，你可以當個島主，脫離塵世的一切喧囂，就連困擾全球的病毒也無法追到你」。

    島嶼所在位置離海洋很近，屬於半鹹水的河口生態系，生物相當豐富，常造訪島嶼的有紅松鼠、海豹與海豚。（擷取自Future Property）

    島嶼所在位置離海洋很近，屬於半鹹水的河口生態系，生物相當豐富，常造訪島嶼的有紅松鼠、海豹與海豚。（擷取自Future Property）

    島嶼所在位置離海洋很近。（擷取自Future Property）

    島嶼所在位置離海洋很近。（擷取自Future Property）

    鹿島位於蘇格蘭高地鄰近西海岸的莫德特湖中。（擷取自Future Property）

    鹿島位於蘇格蘭高地鄰近西海岸的莫德特湖中。（擷取自Future Property）

    在過去500年間，島上從未有人類居住，附近除了一座古堡，幾乎沒有任何人類活動的痕跡。（擷取自Future Property）

    在過去500年間，島上從未有人類居住，附近除了一座古堡，幾乎沒有任何人類活動的痕跡。（擷取自Future Property）

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